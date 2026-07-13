Ni el sonido ni el calor darán problemas por las noches: el ventilador de torre que te ayuda a conciliar el sueño

Cuando el calor aprieta, las noches se hacen eternas. Este ventilador de torre refresca tu habitación sin robarte el silencio que necesitas para dormir.

El descanso empieza mucho antes de cerrar los ojos, y en pleno julio la temperatura de la habitación decide buena parte de la ecuación. Aquí entra el Cecotec EnergySilence 6090 Skyline, un ventilador de torre pensado para mover aire sin convertirse en una molestia. Su gran baza es dormir mejor cuando el termómetro no da tregua y las sábanas se pegan.

El mayor enemigo de un ventilador nocturno no es el calor, sino el ruido. La tecnología EnergySilence trabaja precisamente en ese punto: genera una corriente constante de aire fresco reduciendo al mínimo el zumbido del motor. Así puedes dejarlo encendido toda la noche sin que su sonido se cuele entre tus sueños ni te despierte de madrugada. El silencio marca la diferencia frente a modelos más escandalosos.

Por 39 euros, el EnergySilence 6090 Skyline se coloca en ese rango de compra en el que apenas hay que pensárselo. Hablamos de un aparato de 45 W con motor de cobre y tres velocidades por menos de lo que cuesta una cena para dos. Una relación calidad-precio muy sólida que explica por qué este tipo de ventiladores desaparece de las estanterías cada verano.

Esas tres velocidades no están puestas al azar. La función 3Speed reparte el caudal en tres niveles muy claros, una brisa suave para la noche, un modo intermedio para el día a día y un empuje turbo para cuando llegas a casa y necesitas bajar la temperatura cuanto antes. Cada situación tiene su ajuste, sin complicaciones.

Debajo de esa carcasa hay un motor 100 % de cobre, más fiable y duradero que los habituales de aluminio. Incorpora además el sistema ThermoSafe, que protege el aparato frente al sobrecalentamiento y evita averías cuando pasa muchas horas funcionando. Pensado para aguantar veranos enteros, no un par de semanas.

El temporizador es otro detalle que se agradece de madrugada. Con CoolTimer programas el apagado automático hasta 120 minutos, el tiempo justo para quedarte dormido mientras el ventilador se encarga del resto. Después se apaga solo, ahorras energía sin levantarte y evitas pasar frío en plena noche.

La oscilación amplía el radio de acción. El modo RotateWind mueve el flujo de lado a lado para repartir el aire por toda la estancia, en lugar de apuntar siempre al mismo rincón. De este modo, el frescor llega a más sitios y no dependes de estar justo delante para notarlo.

En cuanto al diseño, mide 76 centímetros y tiene unas líneas cuidadas que no desentonan en ningún salón ni dormitorio. Pesa poco y trae asa de transporte, así que cambiarlo de habitación cuesta segundos. Guardarlo en el armario al acabar el verano tampoco supone ningún problema.

Con la ola de calor como una constante, cada noche puede dejar de ser un suplicio. El Cecotec EnergySilence 6090 Skyline reúne silencio, potencia ajustable y un precio que invita a no darle más vueltas. Una compra útil para el verano que se amortiza la primera noche que consigues dormir del tirón.