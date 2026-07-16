Ambiente fresco y libre de alergias: el ventilador inteligente de Cecotec que elimina el polvo y el calor

Un ventilador inteligente de Cecotec que ventila y purifica el aire de casa todo el año, con control desde el móvil y sin aspas.

Avanza julio y el salón se convierte en un horno, pero el problema rara vez es solo el calor, también el polvo en suspensión, el polen que entra por la ventana y el ambiente cargado terminan pasando factura a quien tiene alergia. El TotalPure Connected MAX de Cecotec ataca los dos frentes a la vez, porque mueve el aire y lo filtra en el mismo gesto. Y cuando llegue el frío, seguirá enchufado.

La primera diferencia se ve nada más sacarlo de la caja. No tiene aspas visibles, la tecnología Bladeless empuja el aire a través de un anillo, así que no hay ese zumbido metálico ni el riesgo de dedos curiosos si hay niños o mascotas en casa. El motor DC trabaja de forma silenciosa, algo que se agradece a las tres de la mañana, y la oscilación de 80 grados reparte el flujo por toda la estancia en lugar de apuntar a un solo sofá.

Por 199 euros, el TotalPure Connected MAX no compite con un ventilador de pie de supermercado, sino con tres aparatos distintos que tendrías que comprar por separado. Ahí está la cuenta que conviene hacer: un ventilador, un calefactor y un purificador juntos, ocupando un único rincón y un único enchufe. Para pisos pequeños, donde cada metro cuadrado cuenta, la ecuación sale sola.

El apartado que más interesa a quien estornuda desde abril es el purificador. Su filtro de alta eficiencia retiene las partículas nocivas que flotan en el ambiente, esas que ves cuando entra un rayo de sol por la persiana.

En invierno cambia de papel. La resistencia de 2000 W calienta con cuatro niveles (Eco, Low, Medium y High) y el termostato integrado mide la temperatura real de la sala para mantenerla entre 1 y 30 grados. Es decir, no calienta a ciegas hasta asfixiarte: detecta y ajusta. Para un dormitorio o un despacho, esa potencia sobra.

En modo ventilación consume 45 W y ofrece nueve velocidades, desde Sleep hasta Turbo, más un modo silencioso con botón propio en el mando. Catorce ajustes en total pueden sonar a exceso, y aunque acabas usando tres o cuatro y agradeciendo que exista el escalón intermedio que otros aparatos no tienen.

El control por Wi-Fi desde el móvil es lo que justifica el apellido Connected. Puedes encenderlo antes de llegar a casa, cambiar de modo desde la cama o consultar información del aparato sin levantarte. A ello se suman la pantalla LED y el mando a distancia, además de los controles táctiles a ambos lados del display para alternar entre ventilación y calefacción.

El temporizador llega hasta ocho horas y su configuración se ve en la pantalla. Sirve para que se apague solo cuando ya te has dormido, sin dejarlo funcionando toda la noche. Un detalle pequeño que ahorra electricidad cada mes sin que tengas que pensar en ello.

Acabamos con el diseño. La torre es estrecha, sobria y encaja igual en un dormitorio que en un salón, sin el aspecto de electrodoméstico industrial de otros purificadores. El TotalPure Connected MAX es de esas compras que dejan de parecer un capricho en cuanto pasas el primer verano con él.