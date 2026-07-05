Potencia y ahorro en plena ola de calor: el ventilador de torre que cuida de tu factura eléctrica

Combatir el calor es más barato de lo que piensas con esta propuesta de los valencianos de Cecotec.

El EnergySilence 790 Skyline de Cecotec aparece en el momento en que el calor aprieta y buscamos una forma de bajar la temperatura del salón o del dormitorio sin encender el aire acondicionado. Es un ventilador de torre pensado para rebajar el bochorno sin castigar el recibo de la luz.

Lo primero que se agradece es su silencio. La tecnología EnergySilence mueve el aire con un runrún mínimo, algo que marca la diferencia por la noche, cuando cualquier zumbido molesta. Puedes dejarlo funcionando mientras duermes, trabajas o ves una película sin que se convierta en un ruido de fondo constante.

Aquí entra en juego el precio, el EnergySilence 790 Skyline se puede comprar por 39 euros, una cantidad que lo sitúa entre las opciones más asequibles para ventilar una habitación entera. Por ese desembolso obtienes tres velocidades y oscilación, prestaciones que cuestan bastante más en otras marcas.

Esas tres velocidades no son un adorno. La función 3Speed reparte el caudal en modo Noche, Eco y Turbo, así que ajustas la intensidad según la hora y la sensación térmica. Poca brisa para descansar, potencia máxima cuando entras sudando de la calle y necesitas alivio inmediato.

El motor también suma. Cecotec monta un CopperEngine 100 % de cobre que, según el fabricante, aporta eficiencia y una vida útil larga. Incluye además el sistema TermoSafe, una protección frente al sobrecalentamiento que reduce el riesgo de averías si el aparato pasa horas en marcha.

El temporizador es otro detalle que interesa. Con CoolTimer programas el apagado hasta 120 minutos, de modo que se detiene solo cuando ya te has dormido. Es una manera sencilla de no malgastar energía toda la noche y de despertarte sin frío acumulado.

La oscilación reparte el aire por un ángulo amplio, así que el frescor no se concentra en un único punto. A esto se suma un diseño estilizado y ligero, con líneas cuidadas que encajan en cualquier rincón del hogar. Ocupa poco y se transporta con facilidad gracias a su asa.

Ese carácter ligero importa más de lo que parece. Puedes llevarlo del salón al dormitorio en segundos, guardarlo en un armario cuando termine el verano y sacarlo al año siguiente sin complicaciones. Cumple además la normativa vigente de seguridad, un aspecto que conviene tener en cuenta con equipos que funcionan sin vigilancia.

Con todo sobre la mesa, el EnergySilence 790 Skyline se presenta como una compra sensata para estos meses: refresca de verdad, apenas se oye y vigila el gasto eléctrico. Es de esas adquisiciones que notarás cada tarde de bochorno y que amortizas antes de que termine el verano.