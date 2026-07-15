Aire fresco, silencio y control a distancia: hazte con el ventilador de Cecotec sin arruinar tu decoración

Este verano no está dando tregua y Cecotec ha querido resolver dos problemas de golpe con el EnergySilence Aero 5290 BlackWood. Uno es bajar la temperatura sin disparar la factura y hacerlo con un aparato que no desentone en el salón. Su acabado en tono madera oscura huye del típico ventilador blanco de plástico y se acerca más a una pieza de decoración que a un electrodoméstico. Refresca y viste la estancia al mismo tiempo, que no es poco.

El corazón del asunto es su motor DC de 40 W. Frente a los motores tradicionales de corriente alterna, esta tecnología consume bastante menos electricidad y, sobre todo, gira con un runrún mínimo. Traducido al día a día: puedes dejarlo encendido durante la siesta o toda la noche sin ese zumbido constante que termina por molestar. Menos gasto y menos ruido, dos cosas que se agradecen cuando el ventilador trabaja muchas horas seguidas.

Y aquí llega el argumento que convence, el EnergySilence Aero 5290 BlackWood cuesta 129 euros. Por ese dinero te llevas un ventilador de techo con lámpara integrada, mando y función de doble temporada, algo que hace unos años parecía reservado a modelos bastante más caros. La relación entre precio y prestaciones es difícil de igualar dentro de su categoría.

Con sus 52 pulgadas de diámetro, es decir, 132 centímetros de aspa a aspa, cubre sin problema un salón amplio o un dormitorio de matrimonio. Sus tres palas aerodinámicas están pensadas para mover más aire con menos esfuerzo, de modo que notas la brisa incluso a velocidades bajas. En habitaciones grandes se agradece esa envergadura, porque el aire llega a cada rincón en lugar de quedarse dando vueltas sobre el sofá.

Ajustar la intensidad es cuestión de segundos gracias a sus seis velocidades. Desde una corriente casi imperceptible para leer un rato hasta un caudal potente para los días de bochorno, tú decides cuánto aire quieres. Además, el mando a distancia te evita levantarte cada vez: controlas todo desde el sofá o desde la cama, que es donde de verdad apetece.

No se queda solo en refrescar. Incorpora una lámpara LED de 18 W con tres tonalidades de luz, así que sustituye a la del techo y te ahorra un punto de luz extra. Puedes pasar de un blanco frío para trabajar a una luz cálida para las noches tranquilas, adaptando el ambiente a cada momento sin instalar nada más.

Por otra parte, su baza más interesante llega en invierno. El motor invierte el sentido de giro y empuja hacia abajo el aire caliente que se acumula en el techo, ayudando a repartir mejor el calor de la calefacción. Es decir, sirve los doce meses del año y no lo guardas en el trastero en octubre. Ese detalle cambia por completo la idea de que un ventilador solo vale para el verano.

El temporizador de hasta cuatro horas es otro de esos añadidos que se usan más de lo que parece: lo programas antes de dormir y se apaga solo cuando ya te has quedado frito. Sumado a lo silencioso del motor, conviene para el descanso nocturno de quien tiene el sueño ligero. Pequeños detalles que, juntos, marcan la diferencia en el uso real.

El EnergySilence Aero 5290 BlackWood reúne empuje de aire, luz, silencio y un diseño que suma en lugar de estorbar, todo por un precio que lo coloca por delante de buena parte de la competencia. Si tu casa pide un respiro del calor sin renunciar al estilo, este ventilador de Cecotec merece un hueco en tu lista de compras antes de que llegue lo peor del verano.