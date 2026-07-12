No pases más calor en tus trayectos diarios: el salvavidas de bolsillo con batería para todo el día

El calor llega justo cuando estás fuera de casa, lejos de cualquier aire acondicionado que pueda salvarte el día.

Meter un ventilador de mano como este de EasyAcc en el bolso o la mochila cambia por completo cómo afrontas el verano puertas afuera. Hablamos de un aparato pequeño, que cabe en cualquier riñonera, pero que mueve aire de sobra para refrescarte en el andén del metro, en la cola de un concierto o mientras esperas el autobús bajo el sol.

Su secreto está en el motor sin escobillas y las cinco aspas aerodinámicas, capaces de girar a 4500 RPM. Eso se traduce en un chorro de aire realmente notable, muy por encima de lo que ofrecen los abanicos eléctricos que se agotan en cuanto suben las temperaturas. No es un juguete: refresca de verdad.

Y aquí llega el argumento que termina de convencer, el ventilador de mano EasyAcc cuesta 32 euros. Por ese dinero te llevas un producto que funciona como tres cosas a la vez, algo poco habitual en esta categoría. La relación entre lo que pagas y lo que recibes juega claramente a tu favor.

La batería de 9000 mAh es la gran protagonista. Según el fabricante, aguanta hasta 53 horas de uso, aproximadamente el doble que la competencia. Es decir, puedes salir varios días de viaje sin acordarte del cargador, algo impensable en la mayoría de modelos de tamaño similar.

Además, esa batería no solo mueve aspas. El aparato hace también de power bank de emergencia: conectas el móvil y recuperas carga en cualquier apagón, excursión o festival. Es esa clase de detalle que no valoras hasta que te quedas sin porcentaje lejos de un enchufe.

El control ofrece cuatro velocidades pensadas para situaciones distintas. El nivel más bajo apenas emite 25 dB, un modo silencioso ideal para dormir o trabajar, mientras que los dos más altos sueltan aire a presión para el gimnasio, una barbacoa o una ruta de senderismo. Tú decides cuánto fresco necesitas.

Para no quedarte a medias, incorpora una pantalla LED que muestra la batería restante. Tres luces indican carga completa; con una sola, sabes que conviene enchufarlo cuanto antes. Se acabó jugar a adivinar cuánta autonomía te queda antes de salir de casa.

La higiene tampoco se descuida. La tapa frontal se desmonta con un giro y se limpia en quince segundos, así que eliminas polvo y arena sin herramientas ni complicaciones. Y para apagarlo basta con mantener pulsado el botón tres segundos, sin la típica sucesión de pulsaciones.

Plegable hasta reducirse a diez centímetros, el ventilador de mano EasyAcc es de esos accesorios que acabas llevando a todas partes. Con batería para días enteros y ese extra de power bank en la mochila, tiene todas las papeletas para convertirse en tu compañero de verano. El calor seguirá ahí fuera; tú, esta vez, irás preparado.