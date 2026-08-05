Silencioso, de bajo consumo y con aro de luz: el ventilador de Cecotec ahora baja de 100 euros

El calor de agosto no perdona, y refrescar una habitación sin aguantar un ruido constante empieza a ser posible con el EnergySilence FanLamp de Cecotec. Este ventilador de pie combina un aro de luz LED en la base con un diseño en blanco que pasa desapercibido en cualquier estancia, ya sea el salón, el dormitorio o incluso una oficina en casa. La pantalla digital y el mando a distancia completan un conjunto pensado para no complicarse la vida cuando el termómetro sube.

Detrás de esa apariencia sencilla hay un motor de corriente continua (DC) de 36 W, una tecnología que marca la diferencia frente a los ventiladores convencionales. Este tipo de motor reduce el consumo eléctrico sin sacrificar potencia, algo que se agradece en plena ola de calor con la factura de la luz siempre en mente. Además, funciona con un nivel de ruido bajo, así que puede quedarse encendido toda la noche sin convertirse en el protagonista de la habitación.

Ahora mismo, el EnergySilence FanLamp puede conseguirse por 99 euros, un precio que rebaja de forma notable su tarifa habitual y lo sitúa entre las opciones más interesantes de la categoría. Por ese importe se lleva un ventilador de pie completo, con mando, garantía de tres años y envío gratuito incluido, así que la relación entre prestaciones y precio compensa especialmente si todavía no hay un ventilador decente en casa.

El aro de luz LED integrado en la base no es solo un detalle estético: permite elegir entre tres tonalidades distintas para ajustar el ambiente según el momento del día. Sirve como luz de lectura tenue, como iluminación indirecta para ver una película o simplemente como toque decorativo mientras el ventilador hace su trabajo. Es una manera de sumar función sin ocupar espacio extra en la habitación.

La salida de aire reversible es otra de esas soluciones prácticas que se notan en el uso diario, basta con elegir si el aire fresco sale por la parte superior o por la inferior, según convenga en cada momento. A eso se suma un giro manual de 360 grados que permite dirigir el flujo hacia cualquier rincón de la estancia sin tener que mover el propio ventilador de sitio.

El control se gestiona desde una pantalla con modo táctil o, si el sofá tira más, desde el mando a distancia incluido. Entre las nueve velocidades disponibles hay margen de sobra para pasar de una brisa suave a un caudal de aire mucho más intenso en cuestión de segundos. Esa variedad de intensidades es la que permite adaptar el ventilador a cada momento del día, desde una siesta hasta una tarde de trabajo con la persiana bajada.

Para quienes prefieren no pensar en apagar nada antes de dormir, el temporizador programable hasta 8 horas resuelve la papeleta: se selecciona el tiempo de funcionamiento y el ventilador se apaga solo cuando toca. Es un detalle que evita gastos innecesarios de electricidad durante la noche y que agradece cualquiera que se haya quedado dormido con el ventilador encendido hasta la mañana siguiente.

El cuerpo del ventilador regula su altura en tres posiciones distintas, hasta unos 160 centímetros, así que se adapta tanto a una habitación pequeña como a un salón más amplio. Cecotec incluye además tres años de garantía y envío gratuito a toda España, dos argumentos que refuerzan la confianza en la compra más allá de las cifras de la ficha técnica.

Con el verano todavía dando guerra, hacerse con el EnergySilence FanLamp por 99 euros es una decisión que combina ahorro, silencio y algo de estilo para el salón. La oferta no tiene fecha de caducidad anunciada, pero los precios rebajados suelen durar poco, así que quien tenga pensado renovar su ventilador este verano hace bien en no dejarlo para el último momento.