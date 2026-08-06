Olvídate de entrar a un coche a 50 °C: se instala en segundos y refresca el vehículo de forma autónoma

El calor dentro de un coche aparcado al sol puede superar los 60 grados en pleno agosto, y ese es el problema que ataca el ventilador de ventilación solar para ventanilla de coche. Se coloca en la parte superior de la ventana en cuestión de segundos y, a partir de ahí, trabaja de forma autónoma mientras el vehículo está parado, extrayendo el aire caliente del habitáculo antes de que el conductor vuelva a subirse.

La clave está en su alimentación: un panel solar integrado capta la luz y pone en marcha los tres ventiladores internos sin enchufarlo al mechero ni tirar de cables por el salpicadero. También admite carga por USB para los días nublados, así que la ventilación no depende únicamente de que salga el sol.

El diseño incorpora una succión de gran angular de 180 grados, pensada para renovar el aire de todo el habitáculo y no solo la zona próxima a la ventanilla, además de tiras de sellado recortables a medida. Ahora mismo, el ventilador de refrigeración para radiador de coche está disponible por 68 euros, un importe que es una inversión en confort.

Más allá de bajar la temperatura, ayuda a eliminar olores y humo acumulado dentro del coche, algo útil para quienes fuman, llevan mascotas o dejan restos de comida en el interior. Al renovar el aire de forma constante, el habitáculo huele mejor sin recurrir a ambientadores ni ventilar manualmente cada vez que se aparca. Es una solución que actúa de fondo, sin que el usuario tenga que pensar en ello.

La instalación no requiere destornilladores ni ser un manitas basta con ajustar las tiras de sellado incluidas al grosor de la ventanilla y encajar el ventilador en la parte superior, sujeto por presión. Ese sistema de tiras personalizables permite que se adapte a prácticamente cualquier modelo de coche, desde utilitarios compactos hasta furgonetas.

Es especialmente útil en verano, cuando el coche pasa horas aparcado bajo el sol en la calle o en un parking sin cubrir, pero también tiene sentido en autocaravanas, campers o furgonetas camperizadas, donde mantener el aire renovado durante una acampada marca la diferencia. También resulta útil para quienes dejan mascotas en el coche durante paradas cortas y necesitan un sistema que mantenga el aire en movimiento sin depender del motor.

Frente a dejar una ventanilla entreabierta para que corra el aire, este ventilador ofrece una alternativa más segura: la salida de aire funciona con el sellado cerrado sobre el cristal, así que no queda un hueco vulnerable para manos ajenas ni para la lluvia. Es un matiz que cobra importancia en verano, cuando muchos coches quedan aparcados en la calle durante toda la jornada laboral y la seguridad del vehículo también entra en juego.

Al funcionar con energía solar y no tirar de la batería del coche, tampoco supone el riesgo de dejarse las luces o algún sistema eléctrico encendido por error. Es un detalle que agradecen quienes aparcan varios días seguidos, por ejemplo durante un viaje, y vuelven a encontrarse el coche con una batería intacta y el habitáculo más fresco de lo esperado.

El ventilador para ventanilla de coche no va convertir el coche en una nevera, pero sí resuelve un problema muy concreto, el calor acumulado que golpea nada más abrir la puerta. Por su precio, su instalación sin herramientas y la posibilidad de ajustarlo a distintos modelos de coche, es una de esas compras pequeñas que se notan cada vez que se sube al vehículo.