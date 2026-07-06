Refréscate donde quieras sin buscar el enchufes: el ventilador inalámbrico de Cecotec es tu mejor aliado

Los ventiladores de siempre arrastran un lastre: el cable. El EnergySilence 2600 Sunflower de Cecotec cambia las reglas y se mueve contigo por toda la casa, porque funciona con batería y no necesita estar enchufado. Da igual que lo quieras en el escritorio, junto al sofá o en la mesita de noche: lo colocas donde el calor aprieta y listo.

Su motor BLDC marca la diferencia frente a los ventiladores convencionales. Ofrece 22 W de potencia para refrescar una habitación en cuestión de segundos, pero lo hace de forma notablemente silenciosa. Esto importa mucho de noche o cuando teletrabajas, porque notas el aire sin ese zumbido constante que termina cansando. Además, este tipo de motor suele durar más y consumir menos.

Aquí llega lo mejor, el EnergySilence 2600 Sunflower cuesta 109 euros, un precio contenido para un ventilador sin cables con esta ficha. Su batería de litio de 2600 mAh le da autonomía suficiente para acompañarte durante horas y, cuando quieras lo recargas como harías con cualquier dispositivo. La independencia del enchufe deja de ser un lujo.

El diseño también suma. Con sus 33 centímetros de diámetro y una combinación de 10 aspas exteriores y 6 interiores, reparte el aire de manera homogénea en lugar de lanzarlo solo hacia un punto. Y como es plegable y se recoge dentro de su propia base, lo guardas en cualquier armario cuando acaba el verano.

Es, en realidad, tres ventiladores en uno. Funciona como ventilador de pie a altura completa, a media altura o como modelo de sobremesa, según lo que necesites en cada momento. Un mismo aparato cubre el salón, el estudio y la habitación, así que no tienes que comprar varios para distintos espacios.

El control está pensado para la comodidad. Manejas todo desde un panel táctil y, si no te apetece levantarte, tienes un mando a distancia imantado que se pega al ventilador para no perderlo nunca. Entre medias, 12 velocidades y dos modos, Nature y Sleep, para ajustar el aire desde una brisa ligera hasta un flujo más intenso.

La oscilación es otro punto a favor. Reparte el aire con giro horizontal de 30º, 60º, 90º y 120º, y también en vertical a 30º, 60º y 90º, de modo que el aire llega a toda la estancia y no solo a quien se sienta enfrente. El temporizador programable hasta 8 horas se encarga de apagarlo cuando ya no hace falta.

Los detalles rematan el conjunto. Una pantalla LED te muestra de un vistazo la batería, la velocidad, el temporizador y el grado de oscilación, así que siempre sabes cómo está configurado. Incluye además una luz trasera que funciona por su cuenta y sirve como iluminación de apoyo si lo usas de noche.

Con todo sobre la mesa, el EnergySilence 2600 Sunflower encaja para quien busca refrescarse sin atarse al enchufe, terrazas, habitaciones sin toma cerca, teletrabajo o noches de verano. Reúne potencia, autonomía y silencio en un cuerpo que se pliega y viaja de una habitación a otra sin esfuerzo. Este verano, el enchufe deja de mandar.