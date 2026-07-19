Olvídate de pasar calor mientras teletrabajas o duermes: el enfriador portátil con depósito de agua y hielo

El calor aprieta y no todo el mundo tiene aire acondicionado en casa o en la oficina. Ahí entra este ventilador 3 en 1, un aparato pequeño que combina ventilación, enfriamiento por agua y humidificación en un solo cuerpo blanco. Su gracia está en que no necesita instalación ni obras: basta con enchufarlo y añadir agua para notar la diferencia en minutos.

La idea es sencilla. Cuando la temperatura sube, añades agua o hielo al depósito y el ventilador expulsa un aire visiblemente más fresco gracias a la evaporación. Cuenta con tres velocidades de viento y pulverización, así que ajustas la intensidad según si duermes, trabajas o descansas en el sofá. En otoño e invierno, la misma tecnología humidifica ambientes secos por la calefacción.

Lo más llamativo de este ventilador 3 en 1 es su precio, solo 9 euros. Por esa cantidad, el aparato cumple funciones de ventilador, enfriador y humidificador y llega con cable USB, manual de instrucciones y su propia caja de venta. Conviene recordar que estas prestaciones proceden de la información facilitada por el fabricante, así que la experiencia real puede variar según el uso y las condiciones de cada hogar.

Otro punto a favor es la flexibilidad de uso. El depósito tiene una capacidad de 600 mililitros, suficiente para varias horas de nebulización sin rellenarlo constantemente. Al funcionar por USB, se conecta a un ordenador, una batería externa, un cargador de coche o cualquier fuente compatible, lo que amplía los escenarios de uso, del despacho a una furgoneta camperizada.

En diseño, destaca el asa superior en tono cuero, que facilita transportarlo de una habitación a otra o meterlo en la mochila para una escapada de fin de semana. El cuerpo es compacto, pensado para ocupar poco espacio en una mesilla, un escritorio o la encimera de la cocina. La rejilla frontal gira para repartir el aire fresco por toda la estancia, en lugar de concentrarlo en un único punto.

El aparato incorpora, además, un sistema de iluminación con siete tonalidades de luz diferentes, pensado para crear ambiente en la mesa del salón o el dormitorio durante las noches de verano. No es imprescindible para refrescar el aire, pero suma un punto decorativo que muchos valoran cuando queda a la vista todo el día. El nivel de ruido, según el fabricante, es bajo incluso toda la noche.

Al usar alimentación USB de 5V y una potencia de apenas 10W, el consumo eléctrico es mínimo comparado con un aire acondicionado convencional o un ventilador de pie tradicional. Esto se traduce en una factura eléctrica prácticamente inalterada aunque lo tengas encendido varias horas al día, algo útil si trabajas desde casa y lo necesitas encendido toda la jornada.

Por tamaño y autonomía, encaja en situaciones distintas: la mesa de teletrabajo, la mesilla de noche, una acampada de verano o un pícnic al aire libre. No sustituye a un aire acondicionado en habitaciones grandes, pero sí marca la diferencia en espacios reducidos donde el calor se acumula, como un dormitorio pequeño o un rincón de oficina sin ventilación cruzada. Para quien pasa horas frente al ordenador, notar aire fresco en la cara cambia bastante la sensación térmica.

Con estas prestaciones y un precio tan ajustado, este ventilador 3 en 1 se perfila como una compra sencilla para pasar el verano con menos calor, tanto en casa como en la oficina. No promete sustituir a un equipo de climatización profesional, pero sí ofrece una solución rápida, portátil y con varias formas de refrescar el ambiente, algo que conviene valorar antes de que lleguen los meses más calurosos.