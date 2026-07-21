Cocina un menú de tres platos a la vez y sin ensuciar: enciende, programa y disfruta con la Vapovita 3000

Cocinar sano deja de ser un plan complicado: la Vapovita 3000 prepara pescado, verdura y arroz a la vez mientras tú te olvidas de la sartén.

Hay una barrera silenciosa entre querer comer mejor y hacerlo de verdad: el tiempo y la pereza de fregar. La Vapovita 3000 ataca justo ese punto. Enciendes, colocas los alimentos en sus bandejas, giras el temporizador y te desentiendes hasta que un aviso te dice que la comida está lista. Nada de vigilar el fuego ni de remover: la cocina al vapor trabaja sola mientras tú haces otra cosa.

La gracia está en cocinar tres platos a la vez sin que se mezclen los sabores. Sus tres recipientes suman 9 litros de capacidad, así que puedes poner filetes de pescado abajo, verdura en medio y una guarnición arriba, todo con el mismo chorro de vapor. Incluye además un cuenco de un litro para el arroz y unos soportes específicos para cocer huevos sin que rueden. Un menú completo sale de una sola máquina y de un solo encendido.

En lo económico, la Vapovita 3000 cuesta 29 euros, una cifra que la coloca por debajo de casi cualquier electrodoméstico de cocina. Por ese dinero te llevas un cuerpo de acero inoxidable, 800 W de potencia y un formato pensado para el día a día. No es una inversión que haya que meditar durante semanas: entra dentro de lo que muchos gastan en una comida para dos fuera de casa.

El vapor tiene una ventaja que va más allá de la comodidad. Al cocinar sin aceite y sin sumergir los alimentos en agua hirviendo, se conservan mejor los nutrientes y las vitaminas que otros métodos destruyen. El pescado queda jugoso, la verdura mantiene su color y su textura, y el arroz sale suelto. Para quien intenta comer más ligero sin renunciar al sabor, es una herramienta que empuja en la dirección correcta.

La limpieza, que suele ser el motivo por el que estos aparatos acaban en un armario, aquí está resuelta. Todas las piezas no eléctricas van al lavavajillas, así que después de comer solo tienes que apilarlas y olvidarte. Los recipientes están libres de BPA, un detalle que importa cuando cocinas alimentos que tú y tu familia vais a comer a diario.

Cuenta con dos entradas laterales de agua para rellenar sin desmontar nada durante la cocción, un indicador de nivel bien visible y desconexión automática cuando el agua se acaba o el tiempo termina. Además incorpora protección contra el sobrecalentamiento, de modo que te avisa antes de que ocurra cualquier problema si la temperatura sube de la cuenta.

Guardarla tampoco supone un problema de espacio. Las bandejas se encajan unas dentro de otras, así que la vaporera se pliega sobre sí misma y ocupa mucho menos en el armario que un aparato rígido. Suma también una función de mantenimiento del calor para que la comida siga caliente si te retrasas, y un recolector de jugos que evita manchar la encimera con los líquidos de la cocción.

Cecotec incluye además una tabla con los tiempos recomendados para cada alimento, un detalle que agradece quien nunca ha cocinado al vapor y no sabe cuánto tarda un brócoli o una pechuga. Con esa guía delante, el margen de error se reduce casi a cero desde el primer día, y acertar con la cocción resulta sencillo aunque partas de cero en la cocina.

Por tanto, la Vapovita 3000 encaja en un perfil muy amplio: quien quiere comer más sano sin complicarse, quien tiene poco tiempo para cocinar o quien busca un primer electrodoméstico de vapor sin arriesgar dinero. Por 29 euros, cumple lo que promete y ocupa poco, una combinación que la convierte en una compra fácil de justificar para casi cualquier cocina.