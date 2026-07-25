Eleva tu equipo y mejora su refrigeración: la elevación ideal para evitar una mala postura

Este soporte plegable para portátil resuelve algo que casi todo el mundo arrastra sin darse cuenta: trabajar con la pantalla demasiado baja fuerza el cuello y bloquea la salida de aire de la carcasa. Fabricado en aleación de aluminio, se pliega hasta el tamaño de una tablet y eleva el equipo varios centímetros sobre la mesa, lo justo para corregir la postura sin renunciar a la comodidad al escribir.

La base es de aleación de aluminio ligera pero resistente, más duradera que el plástico habitual en este tipo de accesorios y capaz de ayudar a disipar el calor del portátil en sesiones largas. Los puntos de apoyo llevan topes de goma antideslizante, así que el equipo no se mueve ni se raya. La combinación de aluminio y goma marca la diferencia frente a soportes más baratos.

Lo llamativo de este soporte es que todo eso cuesta 7 euros en AliExpress, un precio que normalmente se paga solo por accesorios mucho más básicos. Incorpora hasta seis o siete niveles de altura e inclinación, así que cada persona ajusta el ángulo hasta encontrar la posición que evita mirar hacia abajo durante horas. Elevar la pantalla a la altura correcta es la recomendación habitual de los fisioterapeutas.

El ángulo se regula con facilidad y no sirve solo para portátiles: también funciona con tablets grandes, útil tanto para videollamadas como para ver series con la pantalla inclinada. Cambiar de una tarea a otra no exige herramientas, basta con mover la estructura. Adaptarse a distintos dispositivos sin perder estabilidad distingue a un soporte bien diseñado de uno mediocre.

Al ser plegable, cabe en cualquier mochila sin apenas ocupar espacio, así que resulta tan práctico en casa como en la oficina o de viaje. Montarlo lleva segundos, sin tornillos ni piezas sueltas que perder por el camino. Guardarlo en una funda de portátil es tan sencillo como llevar un cuaderno más.

La compatibilidad cubre portátiles de hasta 15,6 pulgadas, aunque muchos usuarios lo emplean también con equipos de 16 y 17 pulgadas sin problema. Sirve tanto para un MacBook como para cualquier portátil con Windows, y la base se adapta a distintos anchos de carcasa. Da igual la marca del portátil, el soporte cumple su función en la mayoría de los casos.

La estructura abierta, sin base cerrada que tape la salida de aire, deja gran parte de la carcasa expuesta y mejora la circulación por debajo del equipo. Esto se nota especialmente en sesiones largas de trabajo o de juego, cuando el ventilador del portátil se esfuerza y la temperatura sube. Mejorar el flujo de aire reduce el riesgo de que el procesador pierda rendimiento por el calor acumulado.

Por debajo de los 10 euros es difícil encontrar un accesorio que resuelva a la vez la postura y la temperatura del equipo, dos problemas que suelen ignorarse hasta que generan molestias reales en el cuello o la espalda. Quien pasa horas al día frente al ordenador, por teletrabajo o por estudio, nota la diferencia en pocos días de uso. Cuidar la ergonomía del puesto de trabajo no debería depender de gastar mucho dinero.

Con estas prestaciones, el soporte se convierte en uno de esos accesorios que conviene tener antes de que el dolor de cuello obligue a buscar una solución de urgencia. Mejora la postura, cuida la temperatura del equipo y ocupa el espacio mínimo cuando no se usa. Incorporarlo al escritorio de trabajo es una de esas decisiones pequeñas que se notan cada día.