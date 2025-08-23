Así puedes ahorrar 30 céntimos en cada sobre de cromos de LaLiga de Panini con un código descuento

Como cada año en estas fechas, no pocos niños o adultos se ponen manos a la obra con el álbum de LaLiga, los cromos o estampitas de toda la vida, que llevan décadas ocupando el mes de agosto y septiembre y vaciando los bolsillos de generaciones de padres.

Panini es, cómo no, la marca que vende estos cromos en sobres con ocho unidades cada uno, así que teniendo en cuenta que las plantillas tienen 25 futbolistas –más o menos–, son muchos los sobres que tienes que comprar y abrir para completar el álbum. Lo bueno es que ahora hay una oferta para comprar nada menos que 50 sobres –es decir, 400 cromos– ahorrando un 30%.

El "truco" es simple: el pack de 50 sobres cuesta oficialmente 50 euros si lo compras en cualquier sitio, pero de entrada AliExpress vende en España este mismo pack por solo 40 euros, y si aplicas el código descuento BSES05, te ahorras otros 5 euros extra, que no está nada mal.

En menos de una semana tendrás en casa tu pack, y sobra decir que puedes comprar varios de una tacada y acumular el código descuento, ya que con 400 cromos es poco probable que tengas todos los futbolistas que andas buscando.

Lógicamente, darte un empacho de abrir sobres es algo que resta parte de la magia, o se la resta a tu hijo si es el caso, así que lo mejor es ir dándoselos poco a poco del pack de 50 que acabas de comprar, sabiendo que te ahorras nada menos que 30 céntimos por cada uno de ellos.

Eso sí, AliExpress vende este pack pero no viene con el álbum, que sí que debes comprarlo por separado.

No es ni mucho menos la primera vez que esta tienda mantiene una oferta similar, y es que su estrategia de expansión en nuestro país depende en parte de los envíos locales de productos fuertes en España, y les está saliendo bien, y aquí tenemos una buena muestra de lo que hablamos.