Si no tienes espacio para una secadora, este dispositivo es barato y tiene la misma función
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Vivir en un piso pequeño no debería obligarte a tender la ropa por toda la casa ni a depender del tiempo que haga fuera.
Cuando no hay sitio para una secadora tradicional, toca improvisar: tender en puertas, radiadores o sillas, con el engorro que eso supone. Precisamente ahí es donde encaja esta secadora de ropa eléctrica portátil UTEN, un dispositivo pensado para apartamentos pequeños, estudios o incluso para llevártelo de viaje sin renunciar a ropa seca en pocas horas.
Su funcionamiento es mucho más sencillo de lo que parece. Utiliza un sistema de secado por aire caliente con 1500 W de potencia, capaz de generar una circulación de aire a 360 grados dentro de su estructura tipo armario. Esto permite que el calor se distribuya de forma homogénea, acelerando el secado y evitando que la ropa se recaliente o se estropee, algo clave si sueles lavar prendas delicadas o sintéticas.
Lo mejor es que ahora mismo se puede conseguir por 64€, un precio atractivo si tenemos en cuenta que cumple la misma función básica que una secadora convencional, pero sin ocupar medio baño o la cocina. Además, su bajo coste la convierte en una opción muy tentadora como segunda “secadora” para días de lluvia o semanas complicadas de humedad.
En cuanto a materiales, no estamos ante un gadget endeble. Incorpora estructura metálica reforzada, acero inoxidable en las zonas clave y un sistema de calentamiento PTC con protección contra sobrecalentamiento. A esto se suma una cubierta de tejido Oxford resistente al calor, diseñada para mantener la temperatura constante sin riesgo para la ropa ni para el entorno.
Otro punto práctico es el temporizador regulable, que permite ajustar el tiempo de secado entre 0 y 180 minutos. Así puedes adaptarlo fácilmente según el tipo de prenda, el grosor del tejido o el nivel de humedad tras el centrifugado. No es lo mismo secar camisetas finas que toallas o sudaderas, y aquí se agradece poder controlar el proceso.
Su enfoque multifunción también suma enteros. Además de secadora, actúa como perchero y como armario temporal cuando no está en uso, algo muy útil en viviendas con poco espacio de almacenaje. Incluso puede funcionar como fuente de calor puntual en invierno, aportando un extra de versatilidad que no se ve en otros dispositivos similares.
El montaje y desmontaje es rápido, sin herramientas ni complicarse. Cuando terminas de usarla, se pliega y se guarda fácilmente en un armario o detrás de una puerta, liberando espacio al instante. Para quienes viven en pisos compartidos, caravanas o segundas residencias, este detalle marca la diferencia en el día a día.
También resulta especialmente interesante para situaciones puntuales: temporadas de lluvia continua como esta, familias con niños, ropa deportiva que necesitas reutilizar rápido o incluso para campings y escapadas largas. No sustituye a una secadora de gama alta en prestaciones avanzadas, pero sí resuelve con nota el problema principal: secar ropa rápido y sin depender del clima.
Esta secadora portátil eléctrica UTEN es una de esas soluciones sencillas que encajan perfectamente en la vida real. Ocupa poco, consume lo justo para su potencia y ofrece una alternativa cómoda para quienes no pueden, o no quieren, instalar una secadora convencional en casa.