El 'gadget' que eleva tus cenas: este grill eléctrico es perfecto para sándwiches y está rebajado 45 euros

Hay pequeños electrodomésticos que no solo facilitan la cocina diaria, sino que cambian por completo la forma de improvisar cenas rápidas y resultonas en casa.

El grill eléctrico Hotty de Mellerware es uno de esos aparatos que encajan a la perfección en cualquier cocina, tanto por tamaño como por posibilidades. No es solo una sandwichera al uso, sino una parrilla eléctrica capaz de cocinar carnes, verduras, pescados, bocadillos o tostadas con resultados muy por encima de lo esperado para su formato.

Sus 2200 W permiten alcanzar rápidamente la temperatura adecuada y repartir el calor de forma homogénea por toda la superficie de cocción. Eso se traduce en carnes bien selladas, verduras en su punto y bocadillos crujientes por fuera y jugosos por dentro, usando muy poco aceite o incluso ninguno.

Y todo esto cobra todavía más sentido cuando ves su precio actual, la sandwichera grill Mellerware está rebajada hasta 34€ en MediaMarkt, una caída de 45 euros que la coloca en una franja especialmente tentadora para quienes buscan un electrodoméstico práctico y potente sin complicarse demasiado.

La experiencia de uso también suma puntos gracias al regulador de temperatura integrado. Poder ajustar el calor según lo que estés cocinando marca la diferencia entre una plancha básica y una parrilla realmente versátil. No es lo mismo preparar un sándwich que sellar una hamburguesa o marcar unas verduras, y aquí puedes adaptar el grill a cada situación.

Otro detalle clave es su sistema de apertura de 180 grados. Este diseño permite usarla completamente abierta sobre la mesa, duplicando la superficie de cocinado y evitando mezclar sabores. Así, puedes cocinar distintos ingredientes al mismo tiempo o convertirla en una plancha amplia para cenas con varios comensales sin necesidad de más aparatos.

Las placas extra grandes, de 29 x 23 cm cada una, refuerzan esa sensación de estar ante algo más que una simple sandwichera. Abierta por completo, ofrece un área total de 29 x 46 cm, suficiente para preparar varias raciones de carne, pescado o verduras de una sola vez, algo muy práctico en el día a día.

También juega a su favor el sistema de placas basculantes, que se ajustan automáticamente al grosor de los alimentos. Esto resulta especialmente útil para bocadillos y carnes, ya que permite un sellado uniforme por ambas caras sin aplastar el contenido ni dejar zonas sin cocinar.

El revestimiento antiadherente de doble capa es otro punto que se agradece desde el primer uso. Los alimentos no se pegan, el cocinado es más limpio y la limpieza posterior se reduce prácticamente a pasar un paño. Menos tiempo fregando y más tiempo disfrutando de la comida, justo lo que se le pide a un gadget de este tipo.

El indicador LED de temperatura añade un extra de comodidad. El piloto cambia de color cuando el grill ha alcanzado el calor óptimo, evitando conjeturas y asegurando que empieces a cocinar en el momento adecuado. Y es que este grill lo tiene todo, pero ahora cuenta con un precio que es un auténtico regalo,