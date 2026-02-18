Google sacude el mercado y ahora sus auriculares Pixel Buds Pro 2 están 100 euros más baratos

Google mueve ficha en el segmento del audio premium con una rebaja que coloca a sus auriculares estrella en una posición difícil de ignorar.

Los Google Pixel Buds Pro 2 son los auriculares más cómodos y avanzados del ecosistema de la marca. No se trata solo de mejorar el sonido, sino de integrar inteligencia artificial, diseño y autonomía en un formato compacto pensado para el día a día. Son pequeños, ligeros y están diseñados para pasar horas en tus oídos sin que notes presión o fatiga.

Google ha trabajado especialmente la ergonomía. Incorporan un estabilizador ajustable con giro que permite fijarlos mejor cuando haces deporte o, por el contrario, aflojarlos ligeramente para llevarlos durante toda la jornada con mayor comodidad. Ese detalle marca la diferencia frente a otros modelos que, aunque suenan bien, no terminan de resultar cómodos tras varias horas.

Ahora mismo los Google Pixel Buds Pro 2 se pueden conseguir por 149€, una rebaja de 100 euros respecto a su precio habitual que los coloca en una franja muy competitiva dentro de la gama alta. Es una bajada importante, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos del modelo más avanzado de la firma y no de una versión recortada.

Pixel Buds Pro 2 Nota92 149€ en Amazon Pixel Buds Pro 2 son los auriculares inalámbricos de gama más alta de Google lanzados en 2024, con un nuevo diseño de botón más cómodo y estable.

En el interior integran el chip Tensor A1, diseñado específicamente para potenciar las funciones de inteligencia artificial. Gracias a este procesador, la Cancelación de Ruido Activa es hasta el doble de eficaz respecto a generaciones anteriores. El resultado es una experiencia inmersiva que reduce de forma notable el ruido del transporte público, la oficina o el gimnasio, permitiéndote centrarte únicamente en la música o el podcast que estés escuchando.

Además, el sonido premium no se limita a los graves potentes o a unos agudos definidos. Google ha afinado el perfil para que las voces se escuchen claras y naturales, algo clave tanto en llamadas como en reproducción multimedia. Si utilizas el móvil para ver series, escuchar audiolibros o mantener reuniones, notarás una mejora real en la calidad de audio.

Otro punto interesante es la integración con el ecosistema Pixel. Los auriculares se conectan de forma casi instantánea con tu teléfono, reloj o tablet de la marca, facilitando el cambio entre dispositivos sin complicaciones. Y si eres de los que pierde los auriculares con facilidad, la función Encontrar Mi Dispositivo te permite localizarlos rápidamente desde tu cuenta.

La función Detección de Conversación es uno de esos extras que, cuando lo pruebas, cuesta abandonar. En cuanto empiezas a hablar, la música se pausa automáticamente para que puedas mantener una conversación sin quitarte los auriculares. Es una solución práctica para el día a día, especialmente en entornos de trabajo o cuando haces recados.

Ofrecen hasta 30 horas de tiempo de escucha con la Cancelación de Ruido Activa activada utilizando el estuche de carga. Esto significa que puedes pasar varios días sin preocuparte por enchufarlos. Además, cuentan con carga inalámbrica, lo que añade comodidad si ya utilizas bases compatibles en casa o en la oficina.

Por último, su resistencia al agua y al sudor los convierte en una opción versátil tanto para entrenamientos como para uso cotidiano. No son solo unos auriculares pensados para disfrutar de buena música, sino un accesorio tecnológico completo que combina IA, diseño y rendimiento. Con esta rebaja se colocan como una de las opciones más atractivas dentro del audio premium.