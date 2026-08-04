Olvídate de la brocha y el rodillo: la pistola de pintura sin cables de Cecotec para pintar 5 veces más rápido

Cambiar el bote de pintura por un depósito de un litro y acabar una pared en minutos, sin manchas ni brochazos irregulares, ya es posible.

La CecoRaptor Perfect Color 4020 Ultra deja en el cajón la brocha, el rodillo y esas horas dando capas hasta lograr un acabado uniforme. Es una pistola de pintura eléctrica pensada para quien encara reformas, muebles o proyectos de bricolaje en casa sin ser pintor profesional. Pulveriza la pintura de forma homogénea en lugar de aplicarla a mano, lo que recorta el tiempo de trabajo y evita las marcas desiguales típicas de la brocha.

Al ser inalámbrica, se mueve con libertad por la habitación, la terraza o el garaje sin depender de un enchufe ni arrastrar un cable de por medio. Funciona con una batería de 20 V y 4.000 mAh, la misma que comparte con el resto de herramientas de la gama CecoRaptor Perfect, así que si ya tienes otro modelo de la familia, la autonomía deja de ser una preocupación añadida.

La pistola CecoRaptor Perfect Color 4020 Ultra sale a la venta por 79,90 euros, una cifra que la sitúa como alternativa asequible frente a lo que puede costar contratar a un profesional para pintar una sola habitación. Cecotec la presenta como una herramienta pensada para el hogar, no como un equipo de uso industrial.

El depósito, de 1.000 ml de capacidad, permite trabajar sin interrupciones constantes para rellenar pintura y admite líquidos con una viscosidad de hasta 70 DIN/s, el dato que marca cuánto conviene diluir la pintura antes de usarla. El flujo llega hasta los 700 ml/min, así que cubre superficies grandes en poco tiempo y con un resultado más parejo que el de un rodillo tradicional.

Incluye dos boquillas intercambiables, de 1,80 mm y 2,6 mm de diámetro, pensadas para adaptarse a distintos tipos de pintura y grosores de aplicación. Esa variedad es la que facilita conseguir un acabado uniforme sin repasar varias veces la misma zona, ya se trate de una pared, un mueble o una verja del jardín.

A eso se suman tres modos de rociado, chorro redondo, chorro plano horizontal y chorro plano vertical, que permiten ajustar el patrón de pulverización según el proyecto, desde una pared amplia, un rincón estrecho a una pieza de mobiliario.

El diseño también cuida la ergonomía, mango con revestimiento suave y antideslizante y un peso equilibrado que evita la fatiga del brazo en sesiones largas, algo que se nota especialmente en trabajos verticales.

La batería intercambiable da juego a medio plazo, porque encaja en toda la gama CecoRaptor Perfect de 20 V, así que una sola batería puede servir para varias herramientas si en el futuro amplías tu equipo de bricolaje. El paquete incluye además cargador rápido, vaso medidor de viscosidad, cepillo y aguja de limpieza y un filtro de aire de repuesto.

Cecotec respalda el producto con tres años de garantía y envío gratuito a toda España, dos argumentos de peso a la hora de decidirse por una herramienta que va a quedarse en casa durante años. Para quien tenga por delante una reforma o un mueble por renovar, la CecoRaptor Perfect Color 4020 Ultra ofrece una forma más rápida y menos sucia de terminar el trabajo.