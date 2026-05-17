Pizzas al horno de piedra en casa: este accesorio le da un sabor auténtico sin tener que ir a la pizzería

Hay inventos que ayudan a transformar nuestra cocina en la auténtica " la casa di nostra mamma ".

Lograr esa masa crujiente y perfecta que tanto nos gusta ya no requiere un horno profesional de hostelería. Gracias a la piedra redonda para pizza Ibili, cualquier cocina se convierte en un auténtico rincón italiano, consiguiendo que los bordes queden aireados y la base adquiera ese punto tostado tan característico y delicioso.

La clave de este rendimiento se encuentra en su fabricación con cerámica refractaria de alta densidad. Este componente absorbe el exceso de humedad de la masa de forma uniforme mientras distribuye el calor acumulado de manera homogénea por toda la superficie, evitando que el centro quede blando.

Como sabemos que buscas soluciones prácticas para el día a día, esta herramienta que solo cuesta 28 euros incorpora unas cómodas asas de acero inoxidable. De este modo, la piedra Ibili se maneja con total seguridad desde la encimera hasta la mesa, funcionando además como un elegante elemento de presentación.

Por otra parte, su resistencia térmica es sencillamente espectacular. El accesorio soporta hasta 500 ºC sin inmutarse, lo que te permite utilizarlo tanto en el horno convencional a máxima potencia como directamente sobre las brasas de una barbacoa en el jardín durante los meses de verano.

Sus 33 centímetros de diámetro ofrecen el tamaño ideal para alimentar a toda la familia. Su superficie es perfecta para preparaciones de tamaño estándar, asegurando que los ingredientes se cocinen al unísono y el queso se funda con esa textura dorada tan tentadora.

Por supuesto, la versatilidad es otro de sus grandes argumentos de compra. Más allá de las recetas italianas, este soporte funciona de maravilla horneando pan artesanal, cocas saladas o incluso empanadas, mejorando el resultado de cualquier masa casera que decidas poner sobre su superficie cerámica.

Olvídate también de quedarte esperando delante del horno más de la cuenta. Su capacidad para retener la temperatura reduce los tiempos de cocción habituales, logrando que tus recetas estén listas en pocos minutos y optimizando el consumo energético de tus electrodomésticos cada vez que la enciendes.

El mantenimiento del producto no restará un solo minuto a tu descanso nocturno. Al contrario de lo que ocurre con otros materiales porosos complicados de mantener impecables, esta alternativa es apta para lavar en lavavajillas, facilitando una limpieza rápida tras cada cena.

La oportunidad de mejorar tus habilidades culinarias con un desembolso tan pequeño resulta obvia. Si deseas sorprender a tus amigos con cenas espectaculares, sumar esta piedra redonda para pizza Ibili a tu equipamiento doméstico es la decisión más inteligente y sabrosa que puedes tomar hoy mismo.