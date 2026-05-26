Usa esto antes de la ITV: te ayudará a pasarla mucho más fácil

¿Quieres ahorrarte el mal trago de un resultado negativo en la inspección de gases? Este tratamiento concentrado optimiza la combustión de tu motor de forma inmediata.

Afrontar la ITV siempre genera tensión, especialmente por la temida prueba de opacidad de los motores de gasóleo. Para evitar sorpresas desagradables y el engorro de segundas visitas, el aditivo Krafft pre-ITV diésel y el limpiador de inyectores son los aliados que tu coche necesita justo antes del examen.

Es un incordio descubrir que la acumulación de carbonilla echa por tierra el rendimiento de un motor que, por lo demás, funciona de manera impecable. Por este motivo, realizar una limpieza interna profunda antes de la cita es una de las mejores ideas antes de la prueba y te ahorrará dolores de cabeza.

Ahora puedes conseguir el aditivo Krafft pre-ITV diésel y el limpiador de inyectores por 12 euros con el cupón MES02, una oportunidad magnífica para blindar la mecánica de tu coche por muy poco dinero. Esta rebaja convierte a un producto crucial en un elemento accesible para cualquier que se ponga frecuentemente al volante. Además, el envío es desde España.

La fórmula activa de este tratamiento químico disuelve los residuos los depósitos sólidos que se adhieren a los inyectores con el paso de los kilómetros. Gracias a este proceso, el flujo de combustible se optimiza por completo, logrando que la pulverización dentro de la cámara sea homogénea y eficiente.

Como consecuencia directa de una combustión más limpia, el nivel de partículas negras y humos nocivos desciende de forma drástica en cuestión de minutos. Por lo tanto, reducirás las emisiones contaminantes de forma drástica, cumpliendo con creces los exigentes estándares estipulados por las normativas de tráfico actuales.

Además de asegurar el ok en la revisión oficial, notarás una respuesta mucho más viva al pisar el acelerador de tu coche. Al liberar los conductos obstruidos, el motor recupera su potencia original perdida y la entrega de par se vuelve notablemente más lineal y suave.

La aplicación es sumamente sencilla y cómoda, pensada para que cualquier usuario pueda realizarla en apenas unos segundos sin herramientas. Solo debes verter el líquido pre-ITV directamente en el depósito de combustible, preferiblemente cuando te dispongas a llenarlo por completo en la gasolinera. Con el limpiador haces lo mismo, preferentemente al al llenar otro depósito también.

Posteriormente, basta con circular por carretera durante unas pocas decenas de kilómetros para permitir que los agentes limpiadores actúen a alta temperatura. De este modo, prolongarás la vida útil de los componentes clave del sistema de inyección, evitando averías futuras en elementos tan caros como los filtros de partículas.

No cabe duda de que adquirir este pack de la firma Krafft es la diferencia entre circular con total tranquilidad o enfrentarse a una molesta reparación. Asegura la salud de tu mecánica y acude a la línea de inspección con la certeza de que tu coche responderá con la máxima eficiencia posible.