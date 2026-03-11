Microsoft 365 planta cara a Workspace de Google con un precio muy interesante para todo su paquete

Microsoft ha decidido apretar en el terreno de la productividad digital con una oferta que pone su paquete de herramientas al alcance de familias y pequeños equipos.

El trabajo, los estudios y la organización personal dependen cada vez más de herramientas digitales fiables. Plataformas como Microsoft 365 se han convertido en el centro desde el que gestionar documentos, correos, hojas de cálculo o presentaciones. Frente a las soluciones basadas únicamente en navegador, el ecosistema de Microsoft sigue destacando por ofrecer aplicaciones completas que funcionan tanto online como offline.

El modelo de suscripción ha permitido que muchas personas accedan a herramientas profesionales sin tener que pagar licencias individuales para cada programa. En lugar de comprar Word, Excel o PowerPoint por separado, ahora es posible tener todas estas aplicaciones siempre actualizadas junto con almacenamiento en la nube y funciones de seguridad adicionales.

Ahora mismo, Microsoft 365 Familia puede encontrarse por 93€ en Amazon, un precio más que interesante si tenemos en cuenta que la licencia cubre hasta seis usuarios distintos durante un año completo.

Uno de los aspectos más atractivos de esta suscripción es el almacenamiento en la nube. Cada usuario dispone de 1TB en OneDrive, lo que significa que el plan completo ofrece hasta 6TB para guardar documentos, fotos o copias de seguridad. Esto resulta especialmente útil para familias o pequeños equipos que necesitan compartir archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo.

Otro aspecto es la compatibilidad con prácticamente cualquier plataforma. Microsoft 365 funciona en ordenadores con Windows, en Mac, en iPhone y iPad, así como en teléfonos y tablets Android. Además, cada usuario puede instalar las aplicaciones en hasta cinco dispositivos al mismo tiempo, lo que permite trabajar desde el portátil, el móvil o una tablet sin limitaciones.

Las aplicaciones incluidas siguen siendo las más conocidas del mundo de la productividad digital. Word permite redactar documentos con plantillas profesionales, Excel facilita el análisis de datos con funciones avanzadas y PowerPoint sigue siendo la referencia para crear presentaciones. A todo esto se suman Outlook para gestionar el correo electrónico y OneNote para tomar notas organizadas.

Un elemento diferencial en las versiones actuales es la incorporación de funciones de inteligencia artificial. Microsoft está integrando su asistente Copilot en varias de sus aplicaciones, lo que permite generar textos, resumir documentos o sugerir mejoras en presentaciones de forma automática. Para quienes trabajan habitualmente con documentos, esta ayuda puede ahorrar bastante tiempo.

También destaca la presencia de herramientas creativas basadas en IA como Designer, un editor que permite generar y modificar imágenes de manera sencilla. Con solo introducir una idea o descripción, el sistema puede crear gráficos o ilustraciones que luego se integran fácilmente en presentaciones, documentos o publicaciones.

El modelo familiar hace que la relación entre precio y prestaciones sea como para no dejarla pasar. Dividir la suscripción entre varios usuarios reduce mucho el coste por persona, mientras que todos disfrutan de almacenamiento propio, aplicaciones completas y acceso a las últimas actualizaciones de Microsoft.