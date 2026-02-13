Ahora es el momento: consigue un limpiapiscinas de gran autonomía por menos de 150 euros

Esta primavera, mantener la piscina impecable deja de ser una opción y se convierte en una necesidad diaria para disfrutarla sin preocupaciones.

La limpieza manual del fondo de la piscina puede convertirse en una tarea pesada, especialmente en verano, cuando el uso es constante y la suciedad se acumula con rapidez. Hojas, polvo, polen o pequeñas piedras obligan a pasar el limpiafondos tradicional con frecuencia. Este modelo inalámbrico de Seauto cambia completamente la experiencia, lo colocas en el agua, pulsas un botón y empieza a trabajar de forma totalmente autónoma.

Está diseñado para piscinas enterradas o elevadas en terreno plano, con pendientes inferiores a 90°, y puede cubrir superficies de hasta 200 m² con profundidades entre 0,5 y 5 metros. Es decir, encaja tanto en piscinas familiares como en modelos más amplios. Además, su sistema permite limpiar tanto paredes como suelo, siguiendo una planificación automática de ruta que optimiza cada ciclo.

Ahora mismo puede conseguirse por 137€ con el cupón ESPP10 y envío desde España, una cifra muy competitiva para un robot limpiafondos inalámbrico de estas características. Teniendo en cuenta su autonomía, potencia y capacidad de filtrado, la relación calidad-precio resulta especialmente atractiva para quienes buscan automatizar el mantenimiento sin complicaciones.

Uno de los puntos que más llama la atención es su batería integrada de 7.800 mAh. Al no depender de cables externos, el movimiento es completamente libre dentro del agua, sin riesgo de enredos ni limitaciones. Además, cuando el nivel de batería baja, activa la función Auto-Dock y se dirige automáticamente hacia el borde de la piscina para facilitar su recogida. Es un detalle práctico que marca la diferencia en el uso diario.

En cuanto a potencia, incorpora un motor de succión de 108 W con un caudal de trabajo de 80 GPM. Esto da una aspiración capaz de recoger desde suciedad fina hasta residuos más visibles como hojas o pequeñas piedras. Su filtro de 250 μm actúa como barrera eficaz frente a partículas diminutas, ayudando a mantener el agua visualmente más limpia entre ciclos de filtración del sistema principal de la piscina.

El concepto “Press & Go” resume bien su filosofía, sin aplicaciones, sin configuraciones complejas y sin procesos técnicos. Simplemente lo activas y comienza a trabajar. Para muchos usuarios esto es clave, ya que no todos quieren depender de una app o de una conexión adicional para una tarea tan concreta como limpiar la piscina.

La planificación automática de ruta permite que el robot priorice primero las paredes y después el fondo, asegurando una cobertura lógica y ordenada. En piscinas donde la suciedad tiende a acumularse en las líneas de agua o en esquinas, este comportamiento ayuda a mantener una sensación de limpieza uniforme en todo el vaso.

Otro aspecto relevante es la marca. Seauto cuenta con un elevado volumen de valoraciones positivas y bajos índices de devolución, algo que genera confianza antes de comprar. En este modelo concreto acumula una puntuación de 4,9 sobre 5 con más de 160 valoraciones y cientos de ventas, lo que refuerza la percepción de producto fiable y bien valorado por quienes ya lo utilizan.

Para quienes quieren disfrutar de la piscina sin convertir el mantenimiento en una rutina pesada, este robot inalámbrico es un salto claro frente a los sistemas manuales tradicionales. La combinación de autonomía real, potencia suficiente y facilidad de uso lo sitúa como una opción muy interesante ahora que el buen tiempo invita a tener el agua siempre lista.