Aprovecha la oferta y ahorra hasta 500€: el Kayak inflable de alta gama que cabe en tu maletero

El verano invita a improvisar planes de agua, y el kayak inflable que repasamos hoy está pensado precisamente para eso. Cabe desinflado en una bolsa de transporte, pesa poco y se monta en minutos gracias a una bomba manual incluida. Mide 3,81 metros de largo, admite a dos remeros y resuelve la eterna pregunta de dónde guardar una embarcación cuando no se usa.

La estructura combina PVC laminado reforzado con una malla técnica que aporta resistencia a los pinchazos, los rayos UV y el roce constante con piedras o ramas. El suelo antideslizante soporta presión sin deformarse, un detalle que marca la diferencia cuando se navega sobre fondos rocosos o se sube y baja del kayak varias veces por sesión.

La oferta actual sitúa este kayak inflable en 435 euros aplicando el cupón VSES01, frente a un precio de referencia bastante más alto. El envío sale desde Francia y suele tardar unos tres días en llegar a España, así que la espera no arruina los planes de fin de semana.

Incluye dos remos de aluminio de doble pala, ligeros y fáciles de manejar incluso para quien nunca ha remado. Dos aletas extraíbles mejoran el control direccional y evitan que el kayak se desvíe con cada golpe de remo, algo habitual en los modelos inflables más básicos. Los bucles laterales permiten guardar los remos sin que estorben durante los descansos.

Los dos asientos acolchados tienen respaldo alto y se ajustan en tres alturas junto con los reposapiés, así que cada remero adapta la postura a su estatura. Es un detalle que se agradece en salidas de varias horas, cuando la fatiga lumbar suele ser el motivo real por el que muchos kayaks acaban arrinconados tras la primera experiencia.

Con una carga máxima de 230 kilos, hay margen de sobra para dos adultos con mochilas, neverita y algo de equipo fotográfico. Los cordones elásticos delanteros sujetan bultos sueltos sin necesidad de comprar accesorios aparte, y los seis anillos en D permiten atar bolsas estancas o correas adicionales si la salida se alarga más de lo previsto.

El sistema de válvulas permite inflar el kayak con la bomba manual incluida hasta 0,15 bar en poco tiempo, sin necesidad de compresores ni enchufes cerca del agua. Una vez desinflado, se pliega en una bolsa compacta que cabe en el maletero de cualquier coche, y las cuatro asas facilitan cargarlo entre dos personas hasta la orilla.

La seguridad se apoya en tres cámaras de aire independientes, así que un pinchazo puntual no deja a nadie tirado en mitad del agua. El orificio de drenaje inferior evacúa el agua que entra durante la navegación, y el kit de reparación incluido resuelve los contratiempos típicos sin tener que interrumpir la salida ni buscar ayuda externa.

Entre el precio con cupón, el envío rápido desde Francia y las devoluciones gratuitas durante 15 días, este kayak inflable reúne los argumentos para no dejarlo pasar si el plan es meterse al agua este verano. La combinación de comodidad, capacidad de carga y facilidad de transporte lo convierte en una compra sensata antes de que la oferta desaparezca.