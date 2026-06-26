Apple lo ha subido y mucho, pero aquí no: el iPad sigue rebajado en esta tienda

El iPad de 11" es la gama de entrada de Apple, el más vendido de todos.

No lo dudes, es el momento de hacerse con el Ipad si no quieres pagar de más en breve.

Ten esto presente, tener una pantalla de buena diagonal cambia por completo la forma de consumir contenido. La nitidez de este panel de 11 pulgadas es tan alta que cada imagen cobra vida, siendo la opción perfecta para ver vídeos o editar documentos sin dejarte los ojos. El iPad de 11 generación 2025 cumple de sobra con lo que cualquier usuario exigente necesita hoy en día.

Por otra parte, la firma de la manzana suele exigir presupuestos elevados en sus lanzamientos. Sin embargo, vas a poder comprar este dispositivo por 346 euros en AliExpress con envío desde España con total tranquilidad y envío rápido. Se trata de un coste rompedor para un equipo que incluye el procesador A16, responsable de mover cualquier aplicación pesada de forma inmediata.

Apple iPad 11 Cómpralo en PcComponentes

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AliExpress Pantalla Liquid Retina, chip A16, gran autonomía y cámaras de 12 MP. Ideal para ver contenido en alta calidad, trabajar, dibujar o hacer videollamadas.

Su configuración de memoria es otro argumento de peso para decidirse por él antes de que empiece a volar de AliExpress. Cuenta con un almacenamiento amplio de 128GB internos, lo que significa que puedes tener tu colección de fotos recientes o los archivos que te hagan falta para tu trabajo o estudios.

Asimismo, la experiencia de usuario que ofrece su sistema operativo iPadOS marca la diferencia frente a lo que solemos ver en tablets del mismo rango de precio. Todo va asombrosamente bien, permitiendo una integración perfecta con otros dispositivos de la marca que ya utilices en tu rutina diaria, como auriculares o teléfonos.

Olvídate de las esperas incómodas al descargar archivos grandes o ver retransmisiones en directo. Todo esto es posible gracias a su excelente conectividad inalámbrica de alta velocidad, la cual asegura una conexión estable y rápida a internet en cualquier rincón del hogar o en movilidad.

Si te preocupa la estética, los californianos han cuidado cada línea visual ofreciendo acabados de primer nivel en varios tonos. Su aspecto exterior es el premium al que Apple nos tiene acostumbrados, logrando un diseño elegante en los colores disponibles, azul o gris y que encajan en ambientes diversos

Es obvio que de nada sirve tanta potencia si luego el aparato resulta incómodo de transportar en el día a día. Por ello, sus dimensiones optimizadas y su peso de solo 600 gramos lo convierten en el compañero de viaje idóneo para llevar en cualquier mochila sin enterarte.

Por lo tanto, este dispositivo solventa la necesidad de tener un equipo secundario ligero pero solvente en casa. Sirve tanto para el ocio de los más jóvenes como para la gestión de documentos en profesionales, demostrando que la versatilidad es su mayor virtud en el uso diario.

Dejar pasar este descuento tan agresivo con stock en AliExpress sería un error si buscas una tablet que nunca falle y que, para su precio, es un cañón. Hazte con este equilibrado iPad antes de que la locura desatada por el aumentos de costes vuelva a hacer de las suyas.