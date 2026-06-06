Hay un rival para el iPad: pantalla OLED y bastante potente por menos de 300 euros

Encontrar una tablet de gran rendimiento y prestaciones premium sin que el presupuesto se dispare parecía una misión imposible hasta este momento.

La búsqueda de un dispositivo capaz de plantar cara a los líderes del sector ha terminado gracias a la llegada de la espectacular HONOR MagicPad 2. Con un chasis de solo 5,8 mm de grosor, este modelo demuestra que se puede tener la máxima ligereza en la mano junto a una potencia brutal para el día a día.

El secreto de su rendimiento radica en su procesador Snapdragon 8s Gen 3, que permite saltar de una aplicación a otra instantáneamente. Es la opción ideal si necesitas estudiar, editar vídeo o disfrutar de juegos exigentes en cualquier lugar. El rendimiento de gama alta está garantizado en todo momento, eliminando los molestos tirones.

Por si fuera poco, la HONOR MagicPad 2 se encuentra disponible ahora mismo por solo 279 euros empleando el código de descuento SSES45. Esta rebaja para la versión de 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno representa una oportunidad histórica. Además, el envío se realiza desde España de forma rápida y totalmente segura.

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Amazon 449 € Esta tablet cuenta con una pantalla OLED 3K de 12,3", chip Snapdragon 8s Gen 3, 8 altavoces con audio espacial y batería de 10.050 mAh para productividad, entretenimiento y cine portátil.

La experiencia visual es otro de sus grandes argumentos debido a un panel de 12.3 pulgadas con tecnología OLED. La resolución 3K combinada con una tasa de refresco de 144Hz ofrece una nitidez y suavidad que atrapan desde el primer segundo. La calidad de imagen es de cine gracias a la certificación IMAX Enhanced.

Para redondear el apartado multimedia, el fabricante ha integrado un sistema de 8 altavoces con audio espacial por inteligencia artificial. El sonido te envuelve por completo al reproducir tus series favoritas, escuchar música en streaming o disputar partidas competitivas. La experiencia de audio es ultrainmersiva y marca la diferencia respecto a sus competidores.

Olvidarse del cargador durante las jornadas intensas es una realidad con este modelo. Su enorme batería de 10100 mAh proporciona la autonomía necesaria para soportar un uso continuo en el trabajo, en clase o durante un viaje largo. En consecuencia, puedes exprimir su potencial todo el día sin mirar el porcentaje de energía.

Cuando toque pasar por el enchufe, la carga rápida de 66W solucionará el problema en pocos minutos. El sistema operativo MagicOS 8.0, basado en Android 14, optimiza cada proceso para que la eficiencia sea máxima. Por lo tanto, la gestión de la energía es sobresaliente y evita sorpresas desagradables.

A nivel de conectividad, los estándares Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3 aseguran una estabilidad total en la red. Compartir archivos con otros equipos del ecosistema de la marca resulta sumamente sencillo e instantáneo, subiendo la productividad a un nuevo escalón. La transferencia de datos es muy veloz en cualquier situación.

Comprar la HONOR MagicPad 2 con estas especificaciones y a este precio es una decisión inteligente que cambiará tu día a día a la hora de trabajar o entretenerte. Las unidades que quedan con entrega inmediata son limitadas, así que conviene no dejar para más adelante la decisión.