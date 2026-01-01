Google acelera: su Pixel 10 está rebajadísimo y es el móvil con IA más barato de todos
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Google aprieta el acelerador en pleno cambio de ciclo móvil y coloca uno de sus Pixel más completos a un precio que empieza a ser realmente tentador.
El Google Pixel 10 es un móvil pensado para quien quiere un teléfono equilibrado, potente y con software mimado durante años. No busca presumir de cifras extremas, sino ofrecer una experiencia redonda en el día a día, con Android puro, actualizaciones garantizadas y una apuesta muy clara en la IA aplicada a tareas reales.
A nivel de diseño, mantiene la identidad Pixel que ya es reconocible a simple vista. El módulo de cámaras horizontal sigue ahí, con un acabado sobrio y bien rematado, vidrio Gorilla Glass Victus 2 por delante y por detrás y un marco de aluminio que transmite sensación de móvil sólido. Además, cuenta con certificación IP68, algo que no todos los rivales en este precio pueden decir.
Ojo al precio en AliExpress, 556€ con envío desde España en la versión de 12GB de RAM y 128GB de almacenamiento. En ese rango ya no compite solo con la gama media vitaminada, sino que empieza a mirar de tú a tú a modelos mucho más caros, sobre todo cuando se pone sobre la mesa todo lo que ofrece a nivel de software y soporte a largo plazo.
Google Pixel 10
La mejor experiencia Android en un móvil destinado a que aproveches la IA de manera realista.
La pantalla OLED Actua de 6,3 pulgadas es otro de sus grandes argumentos. Se ve muy bien en exteriores gracias a un brillo pico que alcanza cifras muy altas, tiene refresco adaptativo de hasta 120 Hz y una calibración que prioriza colores naturales. Es un panel cómodo tanto para consumo multimedia como para uso diario intensivo, sin exagerar tamaño ni peso.
En el interior entra en juego el procesador Google Tensor G5, acompañado de 12GB de RAM. No es un chip pensado para batir récords en benchmarks, sino para mover con soltura Android 16 y, sobre todo, todas las funciones de inteligencia artificial que Google va integrando poco a poco. Aquí el Pixel 10 se nota estable y muy optimizado, incluso con multitarea exigente.
El cuanto a fotografía sigue siendo uno de los sellos de la casa. La cámara principal de 48 mpx, el ultra gran angular y el teleobjetivo con zoom óptico 5x ofrecen mucha versatilidad, apoyados por el procesamiento computacional de Google. Modos como Visión Nocturna, Astrofotografía o el ya famoso Borrador Mágico marcan diferencias claras frente a otros móviles en este rango de precio.
La batería ronda los 5.000 mAh y cumple con solvencia, más de un día de uso real sin problemas, con carga rápida por cable y carga inalámbrica compatible con Qi2. No es el móvil que más corre cargando, pero sí uno de los más fiables cuando se trata de aguantar jornadas largas sin estar pendiente del enchufe.
Donde el Pixel 10 juega en otra liga es en el software. Android 16 de fábrica, siete años de actualizaciones garantizadas y acceso directo a Gemini en sus distintas variantes convierten a este móvil en una especie de laboratorio de la IA de Google en el bolsillo. Traducción instantánea, asistencia en llamadas, búsqueda contextual o funciones de seguridad avanzadas llegan antes aquí que en ningún otro Android.
El Pixel 10 deja de ser solo una buena opción para fans de Google y pasa a convertirse en uno de los móviles con mejor relación entre precio, software y experiencia global del momento. Si la inteligencia artificial es un factor decisivo para ti y valoras un móvil que envejezca bien, esta oferta lo coloca en una posición destacada.