GHD es conocida por sus planchas de pelo, pero su cepillo alisador arrasa con 3.000 comentarios

GHD es famosa por sus planchas profesionales, pero este cepillo térmico es uno de sus productos más comentados por su rapidez y facilidad de uso.

La firma ghd lleva años siendo sinónimo de herramientas de peinado fiables, y el Glide sigue esa misma filosofía. Hablamos de menos complicaciones y resultados visibles desde el primer uso. No es una plancha tradicional ni pretende sustituirla en alisados extremos, sino ofrecer una alternativa mucho más cómoda para el día a día, especialmente cuando el cabello ya está seco y solo necesita un repaso rápido.

Uno de los grandes atractivos de este cepillo es cómo combina diseño y tecnología. Sus púas cerámicas, con diferentes longitudes, permiten trabajar mechones amplios sin tirones, algo que se nota especialmente en melenas medias y largas. El calor se distribuye de forma uniforme y la tecnología iónica ayuda a reducir el frizz, dejando el pelo más suelto y con brillo, sin esa sensación apelmazada que dejan otros sistemas rápidos.

En el apartado de la oferta, ahora mismo el cepillo térmico ghd Glide puede encontrarse por 116€. No es un aparato para usar de forma puntual, sino una herramienta pensada para usarse a diario y aguantar bien el paso del tiempo.

La temperatura fija de 185 ºC es otro de sus puntos clave. GHD lleva años defendiendo este ajuste como el equilibrio ideal entre eficacia y cuidado del cabello, evitando sobrecalentamientos innecesarios. Para quien busca un alisado natural, sin castigar el pelo, esta decisión tiene mucho sentido y explica por qué tantas usuarias lo utilizan a diario sin miedo a dañarlo.

El Glide destaca sobre todo en los retoques. Es perfecto para el llamado “segundo día”, cuando el cabello no está recién lavado pero necesita ordenarse antes de salir de casa. En pocos minutos elimina encrespamiento, define la forma y deja una sensación de peinado pulido sin esfuerzo ni técnica previa.

También resulta cómodo en términos de manejo. Pesa poco, se desliza bien y no obliga a dividir el cabello en secciones menores. Eso lo convierte en una opción muy atractiva para quienes no tienen paciencia o experiencia con planchas tradicionales, pero aun así quieren un resultado cuidado y presentable.

Las más de 3.700 valoraciones en Amazon no llegan por casualidad. Muchas destacan precisamente esa facilidad de uso y el hecho de que el acabado se vea natural, sin aspecto artificial. No promete un alisado extremo de peluquería, pero sí algo mucho más realista para el día a día, que es justo lo que busca la mayoría.

Si a todo esto se suma su potencia, la rapidez con la que alcanza la temperatura óptima y la fiabilidad habitual de la marca, se entiende por qué este cepillo se ha colado entre los más vendidos de su categoría. Es una de esas herramientas que no hacen ruido, pero acaban ganándose un hueco fijo en el baño.

Para quien siempre ha confiado en las planchas de GHD pero quiere algo más rápido y cómodo, el Glide encaja como un complemento casi imprescindible. No sustituye a todo, pero sí soluciona muchos peinados cotidianos con un gesto mucho más simple.