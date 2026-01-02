Es un Garmin, pero no lo parece: este reloj deportivo de look 'casual' también tiene GPS

Hay relojes inteligentes que llevan el deporte en su ADN a kilómetros, y luego están los que juegan a despistar. Este Garmin entra claramente en el segundo grupo.

El Garmin Vivomove Trend es un smartwatch híbrido que apuesta por el diseño analógico de toda la vida, con manecillas reales y un bisel de acero inoxidable que encaja igual de bien con camisa que con ropa informal. A primera vista nadie diría que llevas un reloj inteligente, y precisamente ahí está gran parte de su atractivo, no rompe con tu estilo ni parece un gadget más.

Detrás de esas manecillas clásicas se oculta una pantalla táctil que solo aparece cuando la necesitas. Basta con girar la muñeca o tocar el cristal para que se ilumine y muestre notificaciones, datos de actividad o información de salud. Cuando no está activa, desaparece por completo, dejando un reloj limpio y elegante, sin distracciones visuales.

Ahora viene la parte interesante para muchos: su precio. En estos momentos se puede encontrar por 282€ en Amazon, un precio top para un smartwatch híbrido con materiales premium, sensores avanzados y el respaldo de Garmin. No es el más barato, pero sí uno de los que mejor equilibran diseño, funciones y comodidad.

Garmin Vivomove Trend La elegancia es la seña de identidad de este reloj, pero sin perder su carácter deportivo ni su orientación hacia la salud. Comprar en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

En el día a día, este modelo resulta especialmente cómodo para quienes quieren funciones inteligentes sin estar pendientes de una pantalla encendida todo el tiempo. Recibes avisos del móvil, controlas lo básico y sigues teniendo la sensación de llevar un reloj tradicional. Y sí, es un Garmin de verdad, con la fiabilidad que eso implica en sensores y mediciones.

En el apartado de salud, el Vivomove Trend va sorprendentemente bien servido. Monitoriza la frecuencia cardiaca de forma continua, analiza tus niveles de energía con Body Battery, mide el estrés diario y ofrece un seguimiento detallado del sueño, con puntuación incluida. También incorpora Pulse Ox para estimar la saturación de oxígeno en sangre durante la noche, algo poco habitual en relojes de aspecto tan clásico.

No falta el registro de actividad diaria, con conteo de pasos, calorías y recordatorios de movimiento, pensado para mantenerte activo sin necesidad de entrenamientos extremos. Es un reloj más orientado a bienestar y estilo de vida que a runners obsesivos con los ritmos, pero cumple de sobra para quien busca control y constancia.

Otro detalle interesante es la compatibilidad con Garmin Pay, que permite pagar directamente desde la muñeca. Para el día a día es una función comodísima, comprar o pagar sin sacar la cartera ni el móvil se vuelve algo natural muy rápido.

La carga inalámbrica es otro punto a favor. El Vivomove Trend es compatible con cargadores Qi, así que no necesitas cables propietarios ni bases raras. Lo dejas sobre una base estándar y listo, algo que encaja muy bien con su filosofía de reloj discreto y sin complicaciones.

Este Garmin Vivomove Trend es ideal para quienes quieren dar el salto a un smartwatch sin renunciar a la estética clásica, o para los que ya están cansados de pantallas grandes y diseños demasiado deportivos. Un Garmin que no lo parece hasta que empiezas a usarlo.