Cocina dos platos a la vez ocupando la mitad de espacio: la freidora de aire vertical por menos de 100 euros

Una freidora de aire vertical pensada para cocinas pequeñas: dos cubetas independientes, cocción simultánea y un diseño que libera espacio en la encimera.

La Cecofry DuoLevel 10000 DuoSize Window de Cecotec cambia el planteamiento habitual de la freidora de aire. En lugar de una única cubeta ancha, apuesta por un diseño vertical con dos compartimentos superpuestos, de modo que ocupa hasta un 44% menos de espacio en la encimera que otros modelos de la marca. Para cocinas pequeñas, ese detalle marca la diferencia entre tener sitio para cocinar o no.

Bajo esa carcasa negra conviven dos cubetas independientes, una de 3,5 litros y otra de 6,5 litros, con una capacidad conjunta de 10 litros. Esa distribución permite preparar guarnición y plato principal sin que un olor se mezcle con el otro, y sin tener que esperar turnos: cada cubeta cocina de forma independiente y a su propio ritmo.

Con un precio de 99 euros, la Cecofry DuoLevel 10000 DuoSize Window entra en el tramo de las freidoras de aire más asequibles del catálogo de Cecotec, pese a incorporar funciones que suelen reservarse a modelos superiores. La relación entre lo que ofrece y lo que cuesta resulta llamativa para su franja de precio.

Una de las soluciones más prácticas es la ventana superior integrada en la tapa. Gracias a ella se puede vigilar el punto de cocción sin necesidad de abrir la cubeta, lo que evita la fuga de calor y acelera el tiempo total de cocinado. Es un detalle sencillo, pero que en el día a día ahorra bastantes aperturas innecesarias.

Sus 2000 W de potencia permiten trabajar con un rango de temperatura de entre 80 y 200 grados, suficiente para dorar, deshidratar o fermentar según la receta. El panel táctil a color concentra diez programas preconfigurados que ajustan automáticamente tiempo y temperatura según el alimento elegido, desde patatas fritas hasta repostería.

La función Sync resuelve uno de los problemas clásicos de cocinar dos platos, que uno se enfríe mientras el otro termina. Al programarla, ambas cubetas terminan al mismo tiempo, aunque las recetas y los tiempos de cocción sean distintos entre sí, de modo que carne y verdura pueden llegar juntas a la mesa.

Para quienes prefieren preparar la misma receta en mayor cantidad, la función Match permite configurar una sola vez y aplicar los mismos parámetros a las dos cubetas. Resulta útil para familias numerosas o para quien cocina para varios días: una sola configuración para ambos compartimentos, sin repetir el proceso dos veces.

En cuanto a dimensiones, el aparato mide 28 cm de ancho, 40 cm de fondo y 43,5 cm de alto, medidas pensadas precisamente para su instalación vertical bajo los muebles altos de cocina. El acabado en negro y el panel táctil aportan un aspecto cuidado que combina con el resto de electrodomésticos sin resultar aparatoso.

Cecotec incluye con la Cecofry DuoLevel 10000 DuoSize Window una garantía de tres años y envío gratuito a península y Canarias, dos condiciones que refuerzan la compra a este precio. Para quien busca ganar espacio en la cocina sin renunciar a cocinar dos platos a la vez, es una alternativa que cumple con lo prometido cada día.