Esta 'air fryer' tamaño XXL es la más completa: pantalla y hasta dos alturas para cocinar

La versatilidad llega a tu cocina con un dispositivo que fusiona potencia y capacidad para transformar tus comidas en experiencias gourmet

La Cecofry&Grill Duoheat 10000 es la solución total para quienes buscan optimizar el tiempo sin renunciar al sabor. Este equipo no es solo una freidora de aire convencional, sino un centro de cocinado avanzado que integra funciones de grill y plancha. Su tecnología de cocción 3D utiliza cuatro resistencias estratégicas, lo que garantiza que el calor llegue a cada rincón de los alimentos de forma homogénea y constante.

Gracias a este sistema térmico tan sofisticado, te olvidas de la tediosa tarea de abrir la cubeta para remover los ingredientes a mitad del proceso. Lograrás texturas crujientes por fuera y jugosas por dentro en tiempo récord, algo fundamental cuando buscas eficiencia y resultados profesionales en casa. La potencia de 2800 W asegura que el aire circule con la fuerza necesaria para sellar carnes o dorar verduras, manteniendo siempre la máxima jugosidad interior.

Por tan solo 89 euros, la Cecofry&Grill Duoheat 10000 rompe los esquemas de lo que esperas de un electrodoméstico de este rango de precio. Además de su rendimiento energético, su capacidad de 10 litros es un factor diferencial que permite cocinar para toda la familia de una sola vez. No importa si quieres asar un pollo entero o preparar varias guarniciones simultáneamente, el espacio interior está diseñado para adaptarse a cualquier reto culinario que le propongas.

Una de las características más innovadoras es su pared divisoria móvil, que ofrece una flexibilidad sin precedentes en el mercado actual. Puedes utilizar el compartimento completo para piezas grandes o configurar dos zonas de cocción independientes de 5 litros cada una. Por consiguiente, tienes la libertad de ajustar la capacidad según el menú del día, ya sea una cena íntima o un banquete con amigos que requiera gran volumen de comida.

Para facilitar todavía más las cosas, las funciones Sync y Match se encargan de coordinar los tiempos de forma inteligente. Con la función Sync, consigues que ambas cestas terminen al mismo tiempo aunque tengan configuraciones distintas, evitando que un plato se enfríe mientras esperas al otro. Por otro lado, el modo Match clona los ajustes en ambos lados, una opción ideal para cuando necesitas producir grandes cantidades de un mismo alimento.

La placa Grillin Style te permite marcar las carnes con estilo parrillero, obteniendo ese aroma y aspecto tan característico de una barbacoa. Asimismo, su plancha específica está optimizada para que las pizzas queden con masas crujientes y doradas, superando con creces los resultados que obtendrías en un horno eléctrico tradicional de mayor consumo.

Este sistema permite reducir drásticamente el uso de grasas saturadas. Cocinar con apenas una cucharada de aceite se convierte en la norma, permitiéndote disfrutar de frituras mucho más ligeras sin renunciar a ese toque sabroso que tanto nos gusta. Es la herramienta perfecta para cuidar la línea sin que la dieta se vuelva monótona o aburrida, manteniendo siempre el control total sobre los ingredientes.

A través de su ventana de visualización frontal, es posible controlar el estado de la comida sin necesidad de interrumpir el flujo de calor. Su display digital intuitivo ofrece 10 menús preconfigurados que ajustan la temperatura de forma automática. De este modo, solo tienes que seleccionar el icono correspondiente y dejar que la tecnología trabaje por ti hasta alcanzar el punto de cocción deseado.

Comprar la Cecofry&Grill Duoheat 10000 es una inversión inteligente para modernizar tu hogar con un equipo sólido y multifuncional. La combinación de doble altura, gran capacidad y versatilidad para hornear, asar o freír la convierte en la aliada perfecta para comer mejor cada día.