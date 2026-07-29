Captura el eclipse como un profesional: el filtro para smartphone que evita que quemes la lente de tu teléfono

El filtro solar ND2-400 para smartphone es la solución más sencilla para fotografiar el fenómeno sin arriesgar el sensor. Es un accesorio óptico que se sujeta con un clip universal a la cámara trasera y reduce la luz solar hasta niveles seguros para el ojo y la óptica del móvil. Su diseño evita el deslumbramiento y el sobrecalentamiento del sensor, dos riesgos habituales al captar el sol a pulso.

La clave está en su densidad neutra variable, que va de ND2 a ND400. Girando el propio filtro se pasa de una reducción de luz suave a un bloqueo casi total, algo útil también en días de sol intenso en la playa o la montaña. Esta transmisión de luz ajustable permite adaptar la exposición sin depender de apps ni ajustes manuales complicados.

El precio del filtro solar ND2-400 para smartphone es de 9 euros, una cantidad asequible dado que faltan apenas dos semanas para el eclipse total del 12 de agosto, el primero visible desde la España peninsular desde 1905, según observatorios astronómicos. Para un evento que no se repite en años, hacerse con un accesorio de seguridad óptica parece la opción más razonable antes que arriesgar el móvil o la vista.

Por tamaño, cabe en una cartera o en el bolsillo sin apenas ocupar espacio. Se acompaña de tapa protectora, funda de almacenamiento y paño de limpieza, así que no hace falta comprar nada más para usarlo el mismo día del eclipse. Este formato de bolsillo listo para usar lo convierte en un accesorio fácil de llevar a cualquier mirador o terraza.

La construcción combina metal, plástico y vidrio óptico, pensada para que aguante el uso diario sin rayarse ni perder claridad. El recubrimiento resistente a los arañazos ayuda a que la lente frontal se mantenga en buen estado tras sacarlo y guardarlo varias veces. Se trata de una construcción pensada para durar, algo que se agradece en un accesorio que probablemente se use también en futuros eclipses.

El clip se adapta a la mayoría de smartphones, sin importar la marca ni el grosor de la funda, así que no hace falta preocuparse por la compatibilidad antes de comprarlo. Basta con pinzarlo sobre el objetivo principal, apuntar al sol y disparar como en cualquier otra foto. Esta facilidad de instalación sin herramientas es justo lo que se necesita cuando el eclipse dura pocos minutos.

Además de proteger la cámara, este filtro reduce el riesgo de dañar la vista si se mira directamente a través del visor, algo que muchos pasan por alto al fotografiar el sol. Por eso funciona también como regalo práctico para aficionados a la astronomía o fotógrafos amateur que quieran guardar un recuerdo del eclipse. Es una forma de unir afición por la fotografía y seguridad ocular en un solo accesorio.

Conviene saber que el color de la carcasa puede variar según el stock, algo que el propio vendedor advierte en la ficha del producto, sin que esto afecte a la densidad óptica ni al funcionamiento del filtro. Dado que el eclipse total llegará en apenas un par de semanas, reservar el filtro con antelación evita quedarse sin él en las fechas de mayor demanda.

El filtro solar ND2-400 para smartphone no necesita conocimientos de fotografía avanzada: basta con apuntar, ajustar la densidad y disparar. Con el eclipse total del 12 de agosto a la vuelta de la esquina, llevarlo en el bolsillo puede marcar la diferencia entre una foto memorable y un teléfono con la cámara dañada. Un pequeño gasto con retorno inmediato para quien quiera fotografiar el fenómeno sin sustos.