La guerra de las TV se calienta: esta marca aterriza con sus televisores en España y reventando precios

Conquistar el salón para el Mundial se pone más interesante que nunca con un desembarco que va a dar mucho que hablar.

Dreame ha decidido dar el salto al sector de las pantallas grandes y su propuesta anima el cotarro en donde siempre brillan los mismos. Traer paneles con tecnología cuántica a estos costes va a cambiar las reglas del juego para cualquiera que busque renovar su viejo televisor.

Dar el salto a las grandes diagonales ya no implica realizar un desembolso inalcanzable. El nuevo televisor Dreame QLED llega para demostrar que es posible tener un cine en casa a precio bajo, combinando una fidelidad de color espectacular con un diseño que encaja de forma impecable en cualquier salón actual.

La firma apuesta fuerte por PcComponentes para este lanzamiento, posicionando el modelo de 55 pulgadas a un precio rompedor de 449 euros. Esta agresiva estrategia se extiende a sus hermanos mayores, permitiendo conseguir la versión de 65 pulgadas por 599 euros y el colosal formato de 75 pulgadas por un precio de 799 euros. Por lo tanto, se trata de una oportunidad perfecta para actualizar el equipamiento del hogar.

Afrontar los partidos de fútbol o las películas de acción requiere una fluidez absoluta que este modelo resuelve con solvencia. Gracias a sus 120 Hz nativos, los movimientos en la pantalla son totalmente fluidos, logrando que nos olvidemos por completo de los tirones o las imágenes borrosas en las escenas más rápidas.

Los aficionados a los videojuegos van a encontrar aquí un aliado inesperado para sus consolas de última generación. La inclusión de puertos HDMI 2.1 asegura que la experiencia gaming sea rápida y reactiva, minimizando el tiempo de respuesta y permitiendo exprimir el rendimiento de las plataformas de juego actuales de forma nativa.

En el apartado del entretenimiento diario, la plataforma elegida simplifica la vida de toda la familia. La integración de Google TV permite que el acceso a las plataformas de streaming sea inmediato, organizando los contenidos de Netflix, Prime Video o YouTube según nuestros gustos reales y sin menús complicados.

Toda esta tecnología visual se complementa con un apartado sonoro que busca la máxima inmersión en cada reproducción. El sistema es compatible con Dolby Atmos, lo que significa que el sonido envuelve por completo la estancia, creando una atmósfera idéntica a la de una sala de cine convencional.

En cuanto a diseño, la marca ha optado por un estilo limpio donde el verdadero protagonista es el panel y su fidelidad cromática. Sus marcos reducidos al mínimo consiguen que la pantalla se integre de forma elegante en la pared, convirtiendo el espacio en un verdadero centro multimedia de aspecto limpio.

Decidirse por el televisor Dreame QLED es apostar por un ecosistema completo que incluye control por voz y Chromecast integrado de serie. Adquirir un panel de estas características supone una inversión inteligente a largo plazo para disfrutar del mejor entretenimiento digital en casa con total comodidad.