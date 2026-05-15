Este dron es perfecto para iniciarte: de DJI, barato y con vídeo 4K

Si te pica el gusanillo de hacer fotos y videos desde otra perspectiva, este dron que el mejor candidato.

Pilotar un dron ya no es algo reservado para frikis de alto presupuesto, especialmente cuando tenemos delante al DJI Neo 2. Es un dispositivo que cabe en la palma de la mano y pesa 151 gramos. Este modelo es la opción ideal para quienes desean grabar contenido en alta resolución sin jaleos legales. Su diseño y tamaño lo convierten en el compañero de viaje perfecto que puedes llevar en cualquier mochila.

Gracias a su sensor CMOS de media pulgada, es capaz de registrar vídeo en resolución 4K con gran detalle y un procesado de imagen que reduce el ruido de forma drástica. Además, la estabilización mecánica asegura que cada toma sea fluida, eliminando las vibraciones molestas que suelen arruinar los clips de otros modelos más básicos de la competencia.

Es el momento de aprovechar que puedes comprar el DJI Neo 2 por 237 euros en una oferta flash que incluye envío rápido desde Francia. Por este precio, resulta asombroso contar con 49 GB de memoria interna de serie, lo que te permite olvidarte de las tarjetas microSD durante tus escapadas. Esta capacidad de almacenamiento es una ventaja enorme, ya que garantiza horas de grabación en máxima calidad sin paradas por falta de espacio.

La seguridad es la máxima prioridad en este equipo. Incorpora un sistema de visión monocular omnidireccional y un sensor LiDAR frontal que permiten la detección de obstáculos en tiempo real para evitar colisiones accidentales. Por consiguiente, volar en entornos con árboles o estructuras se vuelve una experiencia relajada y divertida, permitiendo que te centres exclusivamente en conseguir el mejor encuadre para tus redes sociales.

Una de las funciones más atractivas es el sistema de despegue y aterrizaje desde la palma de la mano. Solo hay que pulsar un botón lateral y el dispositivo se eleva suavemente, listo para seguirte a donde vayas. De igual modo, permite capturar selfies de cuerpo completo de forma totalmente autónoma, sin necesidad de sujetar un mando de control, lo cual es una maravilla para creadores de contenido que viajan solos.

El modo ActiveTrack mejorado es capaz de realizar un seguimiento fluido en carrera o bicicleta alcanzando velocidades de hasta 12 metros por segundo. Esto significa que puedes practicar tu deporte favorito mientras el dispositivo se encarga de mantenerte siempre en el centro de la acción, ofreciendo resultados que parecen grabados por un equipo de cine profesional.

Puedes usarlo directamente con tu móvil a través de la aplicación oficial o vincularlo con mandos avanzados y gafas para disfrutar de un vuelo inmersivo. Asimismo, el vuelo estacionario mejorado ofrece gran estabilidad incluso cuando decides volar en interiores o cerca de superficies complejas, demostrando que la ingeniería de la marca se adapta a cualquier situación.

Al realizar el pedido desde almacenes europeos, te aseguras una recepción ágil en apenas unos días y sin sorpresas de aduanas. El paquete llega revisado y listo para despegar, ofreciendo una excelente relación entre calidad y precio final que es difícil de encontrar en otros distribuidores.

No dejes pasar la oportunidad de dar el salto a la grabación aérea con este DJI Neo 2, una herramienta que cambiará tus recuerdos en piezas únicas. Su facilidad de uso y la potencia de su cámara estabilizada 4K lo convierten en la recomendación más lógica del año para principiantes entusiastas.