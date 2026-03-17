Esta máquina de Kodak digitaliza tus fotos en negativos para no perder tus recuerdos

Muchas casas siguen teniendo cajas llenas de negativos y diapositivas que nunca volvieron a verse. El problema es que los proyectores o los revelados ya no son habituales, y recuperar esas imágenes se vuelve complicado. Con dispositivos como el Kodak Slide N SCAN, la idea es justo la contraria, que cualquier persona pueda rescatar esos recuerdos sin depender de laboratorios ni conocimientos técnicos.

Basta con introducir la película o la diapositiva en el adaptador correspondiente, pulsar un botón y el dispositivo hace el resto. El escáner captura la imagen y la guarda directamente en formato digital en una tarjeta SD, lo que permite conservar esos momentos para siempre y compartirlos fácilmente desde el ordenador o el móvil.

Ahora mismo puede encontrarse el Kodak Slide N SCAN por 188€ en Amazon, nada mal si tenemos en cuenta que digitalizar álbumes completos en servicios profesionales puede acabar costando bastante más. Para quienes tienen muchos recuerdos guardados en formato analógico, la inversión se amortiza rápido.

Cuenta con pantalla LCD de 5 pulgadas. Este panel permite ver la imagen escaneada al momento, revisar el resultado y realizar pequeños ajustes antes de guardarla. También cuenta con un modo galería que permite visualizar las fotos digitalizadas directamente en el propio dispositivo, casi como si fuese un pequeño marco digital.

El dispositivo trabaja con negativos y diapositivas en distintos formatos, algo fundamental cuando hablamos de material antiguo. Es compatible con película de 135, 110 y 126 mm, además de las clásicas diapositivas de 50 mm. Kodak incluye varios adaptadores para cada tipo, lo que facilita rescatar material procedente de cámaras muy diferentes.

Otro detalle es su sistema de carga rápida. A diferencia de otros escáneres más lentos que obligan a retirar y recolocar cada imagen manualmente, este modelo permite introducir las películas de forma continua, agilizando bastante el proceso cuando tienes muchos negativos que digitalizar.

El software integrado también simplifica mucho el trabajo. Con un solo botón se pueden ajustar parámetros básicos como el color, el brillo o la orientación de la imagen. No hace falta instalar programas ni pasar horas editando para conseguir un resultado decente, algo que se agradece cuando simplemente queremos preservar recuerdos familiares.

También destaca por su estética sencilla. No es el típico aparato voluminoso pensado para un estudio fotográfico, sino un dispositivo compacto que puede colocarse perfectamente sobre una mesa o estantería del salón. Además, se conecta al ordenador mediante USB-C y admite tarjetas SD o SDHC de hasta 32GB.

Si en casa tienes cajas llenas de carretes olvidados o álbumes con diapositivas que nunca vuelves a ver, el Kodak Slide N SCAN puede ser la excusa perfecta para redescubrirlos. Digitalizar esas fotos no solo ayuda a conservarlas, también permite compartirlas fácilmente con la familia o guardarlas en la nube para que no vuelvan a perderse con el paso del tiempo.