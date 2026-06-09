La marca que más 'air fryer' vende, de rebajas: con ventana y tamaño gigante por un 24% menos

Que Cosori venda más freidoras que cualquier otra marca no es fruto de la casualidad.

Preparar recetas saludables y de aspecto apetecible en tiempo récord ya no es un lujo, sobre todo en verano. Es esta época del año queremos vigilar nuestra alimentación y la Cosori Premium II Plus puede convertirse en tu aliada. Ojo porque recibe un buen descuento en PcComponentes.

Su generosa capacidad de 6,2 litros es ideal para olvidarse de cocinar por tandas cuando hay invitados. De este modo, ahorrarás una cantidad de tiempo enorme en tu rutina diaria dentro de la cocina. Imagina las comidas familiares en vacaciones, als puedes despachar en poco tiempo.

Hacerse con la Cosori Premium II Plus por 74 euros en esta tienda online es una oportunidad magnífica para dar el salto a la cocina inteligente. Pocas veces se presenta una ocasión tan clara para renovar tus viejos electrodomésticos. Ya sabes, cocina con menos grasas y en un tiempo menos y sin manchar.

La potencia de 1700 W garantiza que el aire caliente circule de forma homogénea por toda la cesta. Por lo tanto, vas a lograr ese punto crujiente tan codiciado sin la necesidad de usar aceites añadidos. En casa van a notar la diferencia en preparaciones tan habituales como la pizza.

Además, la comodidad que aporta su pantalla táctil inclinada facilita una lectura perfecta de los tiempos de cocción. Todo está pensado para que programar tus cenas sea cuestión de segundos, facilitando enormemente las tareas de cocinado. Aprovecha ese tiempo para otras cosas, no para quedarte en la cocina.

Por otra parte, su ventana transparente con iluminación integrada te permite vigilar el estado de los alimentos sin abrir la cesta. Así se evitan las molestas pérdidas de calor que arruinan recetas como las de un bizcocho o un asado.

Cabe destacar que sus 12 funciones preprogramadas eliminan cualquier tipo de complicación al cocinar carne, pescados o verduras. Por tanto, vas a conseguir resultados profesionales en cada plato de manera totalmente automática y cómoda.

Una de las cuestiones que más preocupa es la de la limpieza. Nod ebes preocuparte, ya que es una auténtica maravilla gracias a sus materiales antiadherentes aptos para el lavavajillas. Te olvidarás por completo de frotar la grasa durante mucho tiempo tras disfrutar de una buena comida. Incluso en algunas elaboraciones basta con pasar un papel de cocina.

La decisión de mejorar tu alimentación diaria pasa por equiparte con herramientas que de verdad marquen la diferencia. Tenlo muy presente, apostar por la Cosori Premium II Plus con esta rebaja es la jugada maestra de esta semana.