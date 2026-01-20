Si buscas una aspiradora vertical, esta cuesta ahora menos de 200 euros y es de las más completas

Dar con una aspiradora vertical potente, versátil y bien equipada no siempre es fácil, pero este modelo de Cecotec lo pone realmente sencillo.

La Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex X-Treme es una de esas aspiradoras que destacan desde el primer momento por su ambición. No es solo un aspirador escoba para limpiezas rápidas, sino un equipo diseñado para sustituir al aspirador tradicional gracias a su potencia, autonomía y la enorme cantidad de funciones que integra de serie.

Uno de sus grandes argumentos es la potencia de succión. Con 350 AW y un motor Ungravity de 850 W, es capaz de aspirar suciedad incrustada en alfombras, moquetas y suelos duros sin pérdida de rendimiento. La potencia se mantiene estable durante toda la sesión, algo clave cuando se limpia una vivienda completa de una sola vez.

A todo esto se suma que ahora puede encontrarse por 199€, en la web de Cecotec. Por ese precio, es difícil encontrar una aspiradora vertical que combine aspirado, fregado, inteligencia artificial y un kit de accesorios tan completo, lo que la convierte en una opción muy atractiva dentro de su categoría.

Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex X-Treme. Cecotec

La inteligencia artificial es otro de los puntos que marcan la diferencia. El sistema detecta en tiempo real el tipo de superficie, el nivel de suciedad e incluso los movimientos del usuario para ajustar automáticamente la potencia. Además, el sensor infrarrojo identifica bordes y esquinas, asegurando que no queden zonas sin limpiar, incluso en áreas complicadas.

El cepillo HairLess XL está pensado para hogares reales, con mascotas, pelo largo y suciedad variada. Su diseño en forma de V evita los enredos, atrapa más suciedad en cada pasada y reduce al mínimo el mantenimiento. También incorpora un sistema dentado que corta los pelos antes de que se acumulen, algo que se agradece mucho en el uso diario.

Esta aspiradora no solo aspira, también friega. El sistema ErgoWet permite limpiar el suelo en una sola pasada, combinando aspirado y fregado para ahorrar tiempo. Es una solución práctica para mantener el suelo limpio a diario sin tener que recurrir constantemente a la fregona tradicional.

En autonomía también cumple con nota. Su batería de 33,6 V y 4000 mAh permite alcanzar hasta 100 minutos en modo Eco como aspirador de mano, o limpiar viviendas de hasta 180 m² sin parones. Incluso usando el tubo y el cabezal motorizado, ofrece tiempos más que suficientes para una limpieza completa.

El planteamiento práctico se refuerza con detalles como el tubo Flex, que facilita la limpieza bajo muebles sin agacharse, la luz LED para no perder ni una mota de polvo y la pantalla LED, desde la que se controla batería, modos y avisos de mantenimiento de un solo vistazo.

Por último, el kit Home&Car con 8 accesorios, el filtro HEPA, el depósito XL y el cepillo Pet Style convierten a esta Conga en una solución todoterreno para casa y coche. Es una aspiradora pensada para hogares con mascotas, poco tiempo y ganas de limpiar bien a la primera, aprovechando una oferta que la sitúa en un rango de precio especialmente tentador.