Si tienes mascotas, esta aspiradora 'low cost' viene con todos los accesorios que necesitas

Tener animales en casa implica una batalla constante contra los pelos, pero este dispositivo se presenta como la solución definitiva para mantener tu hogar impecable.

Mantener la casa limpia cuando convivimos con mascotas suele ser una tarea agotadora que requiere herramientas específicas y mucha paciencia. Por suerte, la Conga Rockstar RS90 Pet Flex ha sido diseñada para quienes buscan resultados profesionales en tiempo récord. Su motor de 600 W ofrece un rendimiento constante, asegurando que la potencia no disminuya a medida que avanzamos por las diferentes habitaciones de la vivienda.

La eficiencia de este modelo radica en su capacidad para gestionar la suciedad más rebelde de forma inteligente. Gracias a su potencia de succión de 160 AW, es capaz de extraer el polvo incrustado y los restos de pienso sin que tengamos que realizar varias pasadas. Además, su tecnología ciclónica garantiza que el aire expulsado sea mucho más limpio, mejorando la higiene general del ambiente doméstico.

Es el momento ideal para dar el salto tecnológico, ya que la Conga Rockstar RS90 Pet Flex está disponible por solo 129 euros en esta oferta de Cecotec. Resulta fundamental destacar que su cepillo Mixto XL incorpora el sistema HairOut, un cabezal dentado que elimina los pelos y evita enredos de forma automática. Esta característica ahorra muchísimo tiempo de mantenimiento manual, algo que cualquier dueño de un perro o gato agradecerá profundamente desde el primer uso.

Por otro lado, la versatilidad de su estructura permite alcanzar esos rincones que solemos ignorar por pura comodidad. El tubo flexible permite aspirar zonas bajas sin necesidad de realizar esfuerzos físicos innecesarios o posturas incómodas. Se acabó el tener que mover el sofá o agacharse demasiado, ya que su articulación llega hasta el fondo mientras la luz LED integrada revela hasta la última mota de polvo oculta.

La gestión de la energía es otro aspecto donde este dispositivo destaca frente a la competencia directa de su segmento. Dispone de una batería con hasta 65 minutos de autonomía, lo que permite cubrir superficies de hasta 140 metros cuadrados con una sola carga completa. Asimismo, el modo automático es capaz de regular la potencia según la suciedad detectada, optimizando el consumo para que nunca te quedes a medias durante la limpieza general.

Si te preocupa el cuidado directo de tus compañeros peludos, el accesorio Pet Style se convertirá en tu mejor aliado diario. Este cepillo especial atrapa el pelo suelto del pelaje directamente antes de que caiga al suelo, actuando como un centro de estética canino y aspirador al mismo tiempo. Es una utilidad práctica que marca la diferencia, transformando un problema recurrente en una tarea sencilla que apenas requiere unos minutos de dedicación.

Además de su faceta para mascotas, este modelo se comporta de manera excepcional sobre textiles complicados y superficies delicadas del mobiliario. Su presión de succión de 40 kPa es tan contundente que logra extraer la suciedad oculta en las fibras de las alfombras más altas y densas. De igual modo, la manguera extensible y los accesorios para esquinas permiten que las estanterías o el teclado del ordenador luzcan siempre como nuevos.

La experiencia de uso se siente moderna y fluida gracias a la pantalla LED ubicada en la parte superior del mango. Desde este panel podemos visualizar el nivel de batería restante y recibir alertas de mantenimiento críticas para prolongar la vida útil del motor y los filtros. Tener toda esta información al alcance de la mano aporta una tranquilidad necesaria, evitando sorpresas desagradables cuando más necesitamos utilizar el aspirador.

Comprar un equipo con estas prestaciones por un precio tan competitivo es una decisión inteligente para mejorar la calidad de vida en casa. La Conga Rockstar RS90 Pet Flex ofrece un equilibrio perfecto entre tecnología avanzada, accesorios especializados y una ergonomía envidiable para el día a día. No dejes pasar esta oportunidad de conseguir una limpieza profunda y rápida con una herramienta que realmente entiende las necesidades de un hogar moderno y dinámico.