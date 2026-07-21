Seca, alisa, riza y da volumen: el moldeador 8 en 1 que se adapta a tus movimientos y protege tu pelo

El AirGlisse 8in1 Flex Champagne quiere que un solo aparato haga el trabajo de todo un cajón de herramientas de peinado. Su mango se pliega para facilitar el guardado y su diseño ergonómico se adapta a la mano incluso cuando cambias de cabezal a mitad de rutina. La pantalla digital muestra en todo momento la temperatura y la velocidad seleccionadas, así que controlas cada detalle del secado sin tener que adivinar en qué punto estás.

Quien compre este moldeador tiene acceso además a una web pensada únicamente para sacarle partido: tutoriales para cada cabezal, guías paso a paso y la posibilidad de registrarse para recibir recomendaciones según tu tipo de cabello. Es contenido exclusivo pensado para tu melena que convierte el aparato en algo más que un electrodoméstico, casi en una rutina de cuidado capilar guiada.

El AirGlisse 8in1 Flex Champagne se puede conseguir por 89 euros, un precio que incluye los ocho cabezales intercambiables con los que rizar, alisar, secar o dar volumen sin cambiar de herramienta. Ese margen de acción es lo que marca la diferencia frente a un secador convencional, una sola compra sustituye varios aparatos que normalmente ocupan cajones enteros del baño.

El revestimiento cerámico con queratina, combinado con la tecnología iónica, reduce el encrespamiento y deja el cabello con más brillo tras cada secado. No es un dato menor, el calor es una de las principales causas de que el pelo pierda fuerza y textura con el tiempo, de ahí que minimizar el daño térmico deba pesar tanto como la potencia a la hora de elegir un secador.

Por dentro monta un motor brushless de 1400 W capaz de alcanzar las 110.000 revoluciones por minuto, una cifra que se traduce en secados más rápidos y en menos tiempo con el brazo levantado frente al espejo. La potencia también influye en el acabado, porque un flujo de aire constante ayuda a fijar mejor el peinado y a que el resultado dure más horas sin necesidad de retocar.

Para quienes buscan rizos, los cabezales de 32 y 38 milímetros trabajan con tecnología CoandaTech, que atrapa el mechón y lo enrolla de forma uniforme sin que haya que sujetar nada con la otra mano. Es una diferencia notable respecto a las tenacillas tradicionales, donde conseguir un rizo simétrico suele exigir práctica y varios intentos fallidos.

El cepillo FrizzFree está pensado para quien prioriza el alisado: elimina el encrespamiento y deja un acabado pulido sin necesidad de pasar la plancha después. Combinado con el peine SkyVolume, que aporta cuerpo desde la raíz, permite alternar entre un look liso y otro con más volumen según el plan que tengas ese día.

El difusor MaxiCurls seca los rizos de forma uniforme y respeta su forma natural gracias a un tamaño que cubre más superficie en cada pasada, mientras que la boquilla AirPrecision concentra el aire para estilizados de detalle, como flequillos o mechones concretos. Son los accesorios que marcan la diferencia entre un secado genérico y un peinado con acabado de peluquería.

Con ocho cabezales, pantalla digital, un motor potente y una web propia de tutoriales, el AirGlisse 8in1 Flex Champagne apunta a quienes quieren simplificar su rutina capilar sin renunciar a resultados profesionales. Su acabado en tono champán añade un punto estético que combina bien sobre cualquier tocador, y todo eso convierte a este moldeador en una alternativa sólida frente a comprar varios aparatos sueltos.