Esquiva obstáculos y se adapta a cada suelo: el robot multifunción que hace todo el trabajo de casa por ti

No inviertas tu tiempo en algo que puede hacer este robot sin que te muevas del sofá.

El día a día no da tregua y limpiar el suelo suele quedar siempre para el final. El Conga X100 le da la vuelta a esa rutina con su sistema Home Rover, un conjunto de tecnologías adaptativas que le permiten moverse por cualquier entorno sin quedarse atascado. Manchas líquidas, alfombras altas, esquinas complicadas o grandes obstáculos: este robot limpia donde otros no llegan y lo hace sin que tengas que estar pendiente.

Buena parte de ese mérito recae en su tecnología AI Pro, que combina inteligencia artificial y láser para analizar cada situación en tiempo real. Así identifica objetos pequeños, líquidos, tipos de suelo y focos de suciedad, y decide qué hacer en cada caso. El resultado es una limpieza precisa y sin sobresaltos, porque el robot rodea lo que debe evitar e insiste allí donde de verdad hace falta.

Aquí llega lo que te va a terminar de convencer, el Conga X100 está disponible por 449 euros, una cifra muy contenida para un modelo que reúne aspirado, fregado y estación de mantenimiento en un mismo aparato. Su relación entre prestaciones y precio lo coloca por delante de muchas propuestas más caras, y por eso merece la pena tenerlo en el radar antes de que la oferta cambie.

En el fregado también marca diferencias gracias al sistema Spin con Perfect Wash. Sus mopas se humedecen de forma constante con agua limpia y giran a gran velocidad para desincrustar grasa, aceite o manchas ya secas. Frota el suelo con fuerza real, no se limita a pasar un paño húmedo, de modo que la sensación al pisar descalzo se nota desde el primer día.

Para el polvo más rebelde entra en juego el motor Ungravity, capaz de generar 25.000 Pa de succión. Con semejante potencia aspira la suciedad escondida en alfombras altas o en las juntas profundas entre baldosas, esas que a simple vista parecen limpias. Nada se le resiste en suelos difíciles, y el paso por moqueta o pelo corto se nota especialmente.

El mantenimiento, que suele ser la parte más pesada, aquí casi desaparece. Su estación All-in Home escurre el agua sucia, desinfecta las mopas con agua caliente a 70 ºC, las seca con aire y rellena el depósito del robot. Olvídate del polvo y las alergias: el autovaciado ofrece hasta 12 semanas de independencia, así que pasan semanas sin que tengas que tocar nada.

Quien convive con mascotas agradecerá el cepillo HairCut, el primero de Conga que corta los pelos mientras los aspira para acabar con los enredos. A esto se suman los sistemas DuoXtend, que extienden cepillo y mopa hacia esquinas y rodapiés. Ni un rincón queda sin limpiar, incluidas esas zonas bajas donde el polvo siempre se acumulaba.

En cuanto a movilidad, el sistema HopWheel eleva el robot para superar rieles, desniveles y escalones de hasta 30 mm, evitando los enganchones que dejan a otros modelos a medias. Todo se controla desde la App 3.0 con VideoManager, que programa la limpieza por habitaciones y hasta te deja vigilar a tu mascota en directo mientras estás fuera de casa.

Sumando navegación, potencia, fregado y una estación que se ocupa del mantenimiento, el Conga X100 resuelve la limpieza del hogar de principio a fin. Para quien quiere dejar de perder tardes enteras barriendo y fregando, es una compra que se amortiza rápido en tiempo y en comodidad. A este precio, la decisión se toma casi sola.