¿En busca de una superautomática? Esta tiene rebaja y cabe en cualquier cocina

Quien busca una superautomática suele tener claro el objetivo: pulsar un botón y olvidarse del resto, con café de verdad y sin cápsulas de por medio. La Cremmaet Lungo Latte Art entra justo en ese terreno, con un enfoque muy doméstico y un diseño pensado para no imponer condiciones a la cocina. No es una máquina aparatosa ni presume de un tamaño exagerado, algo que se agradece si el espacio es limitado o si no quieres que la cafetera monopolice la encimera.

Uno de los grandes atractivos de este modelo es su planteamiento práctico. Incorpora un molinillo de acero inoxidable con cinco niveles de ajuste, suficiente para adaptar el molido al tipo de café y a la intensidad que te apetezca en cada momento. Además, la unidad de procesado admite hasta 20 gramos de café, una cifra elevada para su tamaño y que se traduce en tazas con más cuerpo y aroma, especialmente en espressos y dobles.

La rebaja actual deja a esta Cecotec Cremmaet Lungo Latte Art en 349€, un precio top dentro del mundo de las superautomáticas, donde es fácil superar esa cifra sin pestañear. Aquí la relación entre lo que cuesta y lo que ofrece es uno de sus principales argumentos, sobre todo para quienes quieren iniciarse en este tipo de cafeteras sin irse a gamas mucho más caras.

Otro punto fuerte está en las bebidas disponibles. Desde el panel frontal puedes elegir entre siete opciones diferentes, incluyendo espresso, lungo, americano o agua caliente, pero también recetas con leche como latte y cappuccino. El depósito de leche de 240 ml permite preparar varias bebidas seguidas sin estar rellenando constantemente, algo que se nota en el día a día si sois varios en casa o si te gusta repetir café.

La experiencia de uso es claramente uno de los focos de este modelo. El panel de control con pantalla amplia y botones táctiles iluminados resulta muy intuitivo, incluso para quien nunca ha tenido una superautomática. No hay menús enrevesados ni combinaciones extrañas, eliges la bebida, ajustas lo básico y listo. Esa sencillez es clave para que la cafetera no termine infrautilizada.

En el apartado técnico, la Cremmaet Lungo Latte Art apuesta por un sistema Thermoblock que mantiene la temperatura estable en cada preparación. Esto no solo agiliza el proceso, también ayuda a que el café salga siempre en condiciones similares, sin altibajos entre una taza y la siguiente. A ello se suman los 19 bares de presión, responsables de una crema densa y un sabor intenso, especialmente apreciable con café recién molido.

La capacidad de los depósitos también juega a su favor. El contenedor de granos admite hasta 280 gramos, suficiente para varios días de uso sin recargar, mientras que el depósito de agua desmontable alcanza los 2 litros. Son cifras generosas para una cafetera compacta y reducen bastante la sensación de mantenimiento constante.

Pensando en el uso diario, Cecotec ha incluido detalles que marcan la diferencia. La salida doble de café permite preparar dos tazas a la vez, ideal para las mañanas con prisas, y el programa automático de descalcificación facilita el mantenimiento, algo fundamental para alargar la vida útil de la máquina.

Esta superautomática apunta directamente a quienes quieren café de calidad, comodidad y un formato manejable. Para muchas cocinas y muchos usuarios, ese equilibrio es justo lo que marca la diferencia.