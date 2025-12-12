Por si te pasas en Navidad: la báscula de Xiaomi que mide la grasa está rebajada a 48 euros

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No es solo cuestión de kilos, sino de entender tu cuerpo: la Xiaomi S400 analiza tu composición corporal y se puede conseguir por solo 48 euros en AliExpress.

Después de la hecatombe gastronómica de las navidades, no viene mal contar con una referencia clara de cómo está respondiendo tu cuerpo cuando vuelves a la rutina. No para obsesionarse, sino para tener información útil y realista que ayude a tomar mejores decisiones en el día a día.

Aquí encaja muy bien la báscula inteligente Xiaomi S400, un modelo pensado para quienes quieren algo más que saber cuántos kilos marca la pantalla. Aquí el foco está en entender la composición corporal y seguir la evolución de forma sencilla, sin complicaciones técnicas ni procesos engorrosos.

Uno de los grandes reclamos es que ahora puede encontrarse en AliExpress por 48€, un precio que no está nada mal, ya que estamos ante una báscula de grasa corporal con funciones avanzadas y conectividad inteligente.

Báscula Xiaomi S400 Controla tu peso y composición corporal de manera sencilla y con un diseño minimalista. Ver en AliExpress * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

La Mijia S400 utiliza tecnología BIA para analizar distintos parámetros del cuerpo cada vez que te subes a ella. No solo mide el peso, sino que también calcula el porcentaje de grasa corporal, la masa muscular o el nivel de agua, ofreciendo una visión mucho más completa del estado físico general. Todo se realiza de forma automática y en apenas unos segundos.

La precisión es otro aspecto clave. Xiaomi ha apostado por una graduación mínima de 0,1 kg, algo fundamental si quieres seguir cambios progresivos y no limitarte a ver fluctuaciones poco fiables. Además, el rango de pesaje va desde 0,1 kg hasta 150 kg, lo que la hace válida para prácticamente cualquier usuario del hogar.

En cuanto al diseño, mantiene ese estilo sobrio y minimalista tan reconocible de Xiaomi. La superficie de vidrio templado aporta un toque elegante y fácil de limpiar, mientras que su formato amplio de 30 x 30 cm transmite estabilidad y seguridad cada vez que te subes a la báscula.

Otro de sus puntos fuertes es la conectividad Bluetooth 5.0 de bajo consumo, que permite sincronizarla con la app Mi Home. Desde el móvil puedes consultar históricos, gráficos de evolución y métricas corporales sin necesidad de apuntar nada a mano, lo que facilita mucho mantener cierta constancia con el paso de las semanas.

La compatibilidad es muy amplia, tanto con Android como con iOS, y una vez configurada la experiencia es agradable y el seguimiento resulta muy intuitivo incluso para usuarios poco acostumbrados a este tipo de dispositivos.

También se agradece el detalle de su funcionamiento con tres pilas AAA, evitando depender de cables o recargas constantes, y su uso estable en temperaturas domésticas normales. Con todo lo que ofrece, la Xiaomi S400 es una opción muy equilibrada para quien busca controlar su evolución física tras Navidad con datos claros y un precio realmente competitivo.