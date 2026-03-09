Samsung tiene la barra de sonido con subwoofer que te lleva el cine a casa... y ahora está 250 euros más barata

Ver películas, series o jugar a la consola cambia por completo cuando el sonido acompaña. Esta barra de Samsung convierte tu salón en una pequeña sala de cine.

La Samsung HW-B46CF es una barra de sonido pensada para quienes quieren mejorar de forma inmediata el audio del televisor sin complicarse con instalaciones complejas. Frente a los altavoces integrados de la mayoría de televisores, que suelen quedarse cortos en potencia y profundidad, esta solución añade claridad en los diálogos, mayor amplitud sonora y, sobre todo, unos graves mucho más contundentes gracias a su subwoofer dedicado.

El sistema apuesta por una configuración 2.1 canales reales, lo que significa que cuenta con tres altavoces independientes encargados de ofrecer una separación de sonido clara. Esto da como resultado una experiencia mucho más inmersiva cuando ves una película o cuando juegas a videojuegos, ya que cada efecto o diálogo se percibe con mayor precisión dentro de la escena sonora.

Ahora mismo se puede encontrar por 149€ en PcComponentes, un precio muy atractivo para una barra de sonido con subwoofer inalámbrico incluido. Este tipo de configuraciones suelen situarse bastante por encima en precio, por lo que la oferta resulta especialmente interesante para quienes buscan mejorar el audio del salón sin hacer una inversión demasiado elevada.

Uno de sus puntos interesantes es el subwoofer inalámbrico, que se encarga de aportar profundidad a las frecuencias graves. Esto se nota especialmente en escenas de acción, explosiones o música con mucho ritmo, donde el sonido gana cuerpo y presencia. Además, al no necesitar cables entre la barra y el subwoofer, se puede colocar fácilmente en cualquier rincón del salón para optimizar la acústica.

La barra también incorpora decodificación Dolby 2.0, lo que permite aprovechar mejor el audio de películas, series o videojuegos compatibles con este formato. A esto se suman diferentes modos de ecualización que adaptan automáticamente el sonido al contenido que estés reproduciendo, ya sea una partida a tu videojuego favorito, una sesión de cine o simplemente escuchar música.

Otro aspecto que suma puntos es su versatilidad en conectividad. Incluye Bluetooth 4.2 para enviar música directamente desde el móvil, además de conexiones físicas como HDMI y USB. Esto permite integrarla fácilmente con televisores, consolas, ordenadores o reproductores multimedia sin necesidad de configuraciones complicadas.

En el uso diario también destaca por su diseño compacto y discreto. Con menos de 86 centímetros de ancho, encaja perfectamente bajo la mayoría de televisores sin ocupar demasiado espacio. El acabado en color negro mantiene una estética sobria que se integra fácilmente en cualquier salón o setup gaming.

A nivel energético también se mantiene bastante contenida. La barra consume 25 W, mientras que el subwoofer alcanza los 40 W, con un consumo mínimo en reposo de apenas 0,5 W. Esto permite disfrutar de largas sesiones de cine o juegos sin que el gasto eléctrico se dispare.

Esta Samsung HW-B46CF permite de una forma sencilla dar un salto importante en calidad de audio en casa. Con subwoofer inalámbrico, varios modos de sonido y conexiones versátiles, se convierte en un complemento muy interesante para cualquier televisor que esté a la altura.