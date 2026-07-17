Del sofá a la grada en un segundo: la barra de sonido que te mete de lleno en el ambiente de la final mundialista

El domingo España y Argentina se juegan el título mundial, y el sonido del televisor puede marcar la diferencia entre ver el partido y vivirlo.

Este domingo, la final del Mundial entre España y Argentina se decide en noventa minutos que van a comentarse durante años. Para vivirlos como se merecen, el altavoz plano del televisor se queda corto. La barra de sonido Hisense HS2100 propone otra manera de escuchar el fútbol, con la potencia de un estadio, sin cables sueltos ni instalaciones complicadas.

El sistema es 2.1 canales: dos altavoces frontales integrados en la barra más un subwoofer inalámbrico que se coloca donde más rinda. Esa separación es la que marca la diferencia frente al altavoz plano de cualquier televisor. Los goles se sienten en el pecho y voces de los comentaristas ganan cuerpo y claridad sin necesidad de subir el volumen al máximo.

Ahora mismo, la Hisense HS2100 está disponible por 88 euros, un precio que sitúa a esta barra de sonido muy por debajo de lo que suele costar equipar el salón con un sistema envolvente decente. Para una final que se ve una vez en la vida, o con suerte para España, en varias, es una inversión que se nota desde el primer córner. Cambiar el sonido del televisor sale más barato.

Con 240 vatios de potencia máxima, la barra llena de sonido cualquier salón sin distorsionar cuando se le exige un poco más, algo habitual cuando el ambiente se calienta con cada ocasión de gol. No hace falta convertir el comedor en una sala de cine, basta con que el volumen aguante los gritos de la familia sin que el audio se rompa.

La combinación de Dolby Audio y DTS Virtual:X añade una capa extra: el sonido se virtualiza en varias direcciones y da sensación de altura, como si la megafonía del estadio llegara desde distintos puntos del salón. No hay altavoces traseros ni cables cruzando la habitación, pero el efecto envolvente se percibe de forma bastante convincente en escenas con mucho público.

Quien tenga en casa un televisor Hisense puede sacarle un partido extra al conjunto gracias al modo TV, que traslada el Dolby Atmos del propio televisor a la barra de sonido. El resultado es un audio más inmersivo sin tocar ningún menú de configuración avanzada. La compatibilidad entre ambos dispositivos simplifica el proceso, algo que se agradece cuando lo único que se quiere es sentarse a ver el partido.

La función EzPlay permite manejar los modos de sonido de la barra directamente con el mando del televisor, sin buscar un segundo mando entre los cojines del sofá en pleno alargue. Basta con acceder al menú de configuración desde la tele para ajustar diálogos o efectos. Controlar todo desde un solo mando simplifica bastante las cosas cuando el nerviosismo del partido no deja pensar con claridad.

La instalación no exige conocimientos técnicos: se conecta al televisor mediante un solo cable, el subwoofer se empareja automáticamente y en cuestión de minutos ya se está probando el volumen antes del pitido inicial. Con la final a las puertas, dejarlo todo listo con antelación evita sustos de última hora, sobre todo si en casa se reúnen varias personas para verla.

Da igual si el domingo termina con alegría o con disgusto: lo que sí puede controlarse es cómo se escucha el partido en casa. La Hisense HS2100 no promete convertir el salón en tu estadio, pero sí acercarlo bastante, y a este precio es difícil encontrar una mejora tan notable para una tarde que muchos llevan meses esperando. Es el momento de subir el volumen.