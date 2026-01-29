Menos de 70 euros para conseguir unos auriculares cómodos, con cancelación de ruido y perfectos para el deporte

Encontrar unos auriculares deportivos cómodos, resistentes y con buena cancelación de ruido no siempre es fácil, pero este modelo lo pone todo mucho más sencillo.

El mercado de auriculares deportivos está lleno de opciones, pero pocas consiguen equilibrar comodidad, sujeción y funciones avanzadas. Los Soundcore Sport X20 apuntan directamente a quienes entrenan con frecuencia y no quieren estar recolocándose los auriculares cada dos minutos, ya sea en una sesión de fuerza, una clase dirigida o una carrera al aire libre.

Uno de los grandes atractivos de este modelo está en su diseño con ganchos ajustables para la oreja. Se pueden extender y girar para adaptarse mejor a cada usuario, algo clave cuando el entrenamiento se vuelve intenso. Ese ajuste firme evita que se muevan incluso con saltos, cambios de ritmo o movimientos explosivos, transmitiendo una sensación de seguridad constante.

Ahora mismo, los Soundcore Sport X20 se pueden conseguir por 69€, una cantidad muy ajustada si tenemos en cuenta que incluyen cancelación activa de ruido, un diseño claramente orientado al deporte y una autonomía muy por encima de la media en su rango de precio.

La cancelación de ruido es otro punto que marca la diferencia. Está pensada para entornos ruidosos como el gimnasio, donde el sonido de las pesas, las máquinas o la música ambiente puede romper la concentración. Aquí el sistema ANC ayuda a aislarte y mantener el foco en tu entrenamiento, algo que se agradece especialmente en sesiones largas.

En el apartado de sonido, Soundcore apuesta por unos transductores dinámicos de 11 mm con su tecnología BassUp. El resultado es un perfil potente, con graves marcados que encajan muy bien con música motivadora para entrenar. No buscan un sonido plano o de estudio, sino energía y empuje para acompañar cada repetición.

La resistencia es clave en unos auriculares pensados para el deporte, y aquí entran en juego su diseño sellado y la tecnología Sweat Guard. Están preparados para soportar sudor, polvo y salpicaduras sin problemas, lo que permite usarlos tanto en interiores como en exteriores sin estar pendiente de cuidarlos en exceso.

Otro aspecto muy práctico es la autonomía. Los auriculares ofrecen hasta 12 horas de uso continuo, una cifra muy elevada para unos true wireless con cancelación de ruido. Con el estuche de carga, el total puede llegar hasta las 48 horas, por lo que es fácil olvidarse del cargador durante varios días.

Por otro lado, cuentan con carga rápida, ideal para esos días en los que sales con prisa y te das cuenta de que no los has cargado. En pocos minutos puedes recuperar horas de reproducción y seguir con tu rutina sin interrupciones.

Estos Soundcore Sport X20 se perfilan como una opción muy atractiva para quienes buscan unos auriculares deportivos completos, cómodos y fiables, con funciones que normalmente se encuentran en modelos bastante más caros. Una propuesta muy equilibrada para entrenar con música y sin parar.