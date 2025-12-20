¿AirPods? Estos cascos Sony son más baratos y los amantes del sonido los colocan como los mejores

Los WF-1000XM5 cancelan de forma sorprendente, son muy cómodos y su precio es más atractivo de lo que cabría esperar en unos true wireless de gama alta.

Sony lleva años marcando el ritmo en audio portátil, y estos WF-1000XM5 son una buena prueba de hasta dónde ha afinado su propuesta. No se trata solo de competir con los AirPods en popularidad, sino de ofrecer una experiencia claramente orientada a quienes priorizan el sonido, el aislamiento y el control fino de cada detalle.

El diseño es más compacto y ligero que en generaciones anteriores, algo que se agradece cuando llevas rato con ello. Al ser in-ear y contar con varias almohadillas de aislamiento incluidas, el ajuste resulta muy preciso, lo que no solo mejora la comodidad, sino que también tiene un impacto directo en la calidad del sonido y en la eficacia de la cancelación de ruido. Su resistencia IPX4 permite usarlos sin miedo bajo la lluvia o durante entrenamientos suaves.

Los Sony WF-1000XM5 pueden conseguirse por 158€ usando el código ESTT07. Si lo que vas buscando algo que sea un acierto de cara a Reyes, no lo dudes. Además, se envían desde España.

La cancelación de ruido activa es uno de sus grandes argumentos. Sony combina su procesador integrado V2 con el HD QN2e para lograr un aislamiento que se adapta al entorno en tiempo real. El resultado es una reducción del ruido exterior muy eficaz, tanto en transporte público como en oficinas o cafeterías, con la posibilidad de ajustar el sonido ambiente en hasta 20 niveles diferentes desde la app.

En el apartado de sonido, estos auriculares están claramente pensados para usuarios exigentes. El driver dinámico de 8,4 mm ofrece un perfil equilibrado, con graves profundos pero controlados, medios claros y agudos bien definidos. La compatibilidad con códecs como LDAC permite disfrutar de audio de alta resolución, algo especialmente valorado por quienes usan servicios de streaming de calidad o archivos locales sin compresión excesiva.

Otro punto que suma muchos enteros es el soporte de 360 Reality Audio y tecnologías como DSEE Extreme, que se encargan de mejorar la riqueza y el detalle del sonido incluso en pistas comprimidas. No es un reclamo vacío, se nota una escena sonora más amplia y una sensación de mayor profundidad, algo poco habitual en auriculares tan pequeños.

La conectividad también está a la altura. Tienen Bluetooth 5.3 y conexión multipunto, es posible usarlos con dos dispositivos a la vez, por ejemplo el móvil y el portátil, sin tener que estar emparejando constantemente. Este detalle marca la diferencia en el día a día, sobre todo si trabajas con llamadas y música de forma continua.

En autonomía, con la cancelación de ruido activada, ofrecen hasta 8 horas de reproducción, ampliables hasta 24 horas con el estuche. Si se desactiva el ANC, la cifra sube aún más, lo que los convierte en unos auriculares muy fiables para viajes largos. Además, la carga rápida es especialmente práctica: unos pocos minutos enchufados bastan para recuperar aproximadamente una hora de uso.

Por último, la experiencia de llamadas ha recibido una atención especial. Sony promete la mejor calidad de llamada de su catálogo gracias a varios micrófonos y a un procesamiento avanzado que reduce el ruido ambiental y resalta la voz. Por todo esto, los Sony WF-1000XM5 son una gran oportunidad de compra.