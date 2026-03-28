Parece el Apple Watch, pero cuesta ocho veces menos y para mucha gente sirve igual

Si buscas un reloj inteligente con diseño premium, funciones deportivas avanzadas y una autonomía que humilla a los modelos de mil euros, esta es tu oportunidad.

El Amazfit GTS 4 MINI es la alternativa inteligente para quienes valoran la estética sin renunciar a la funcionalidad técnica. Su chasis ligero y su pantalla AMOLED rectangular ofrecen una nitidez que sorprende desde el primer encendido, permitiendo consultar todas tus notificaciones bajo la luz directa del sol. Es el accesorio perfecto para registrar tu rendimiento diario con una elegancia que encaja en cualquier situación, ya sea en el gimnasio o en una cena formal.

Gracias a su panel de 1,65 pulgadas con bordes curvos, la experiencia visual resulta extremadamente fluida y moderna para el usuario actual. El dispositivo no solo es bonito, sino que apuesta por la comodidad extrema, siendo ideal para muñecas pequeñas que buscan ligereza máxima durante todo el día. Al llevarlo puesto, apenas notarás que está ahí, lo que facilita enormemente su uso continuado incluso a la hora de dormir para analizar tus ciclos de descanso.

Puedes conseguir el Amazfit GTS 4 MINI por 64€ con el código ESAS06, una inversión mínima comparada con las prestaciones de alta gama que incluye. Este precio supone una barrera de entrada bajísima para un equipo que integra GPS de alta precisión, capaz de fijar la señal de forma rápida y exacta. Si tenemos en cuenta que la competencia directa triplica este coste, estamos ante un movimiento de mercado que deberías aprovechar antes de que el cupón expire.

La salud es el eje central de este dispositivo, ofreciendo una monitorización de la frecuencia cardíaca las 24 horas del día de manera automática. No se limita a contar pasos, sino que actúa como un vigilante constante de tus constantes vitales, alertándote ante cualquier anomalía detectada. Además, la gestión del estrés y la saturación de oxígeno en sangre son herramientas que aportan una tranquilidad necesaria en nuestro ritmo de vida actual, tan acelerado y exigente.

Este reloj es una auténtica bestia que soporta hasta 150 modos deportivos diferentes para cubrir cualquier disciplina imaginable. Desde running hasta natación, pasando por yoga o ciclismo, el sistema registra cada caloría y cada metro recorrido con una precisión técnica realmente sorprendente y fiable. Toda esta información se sincroniza de inmediato con la app Zepp, donde verás mapas detallados de tus rutas y gráficas de elevación muy profesionales.

Otra ventaja reside en la integración de Alexa como asistente de voz, permitiéndote configurar alarmas o preguntar por el clima sin tocar la pantalla. Esta característica transforma el reloj en un centro de control personal que facilita las tareas cotidianas del día a día con solo hablarle a tu muñeca. Es increíble cómo han logrado embutir tanta tecnología útil en un cuerpo tan compacto, manteniendo una conectividad Bluetooth 5.0 estable y eficiente en todo momento.

Nos olvidamos por fin del cargador durante semanas, algo que los usuarios de smartwatches más caros envidian profundamente. La batería está optimizada para aguantar el trote diario con el sensor cardíaco activo y sesiones de entrenamiento frecuentes sin desfallecer. Disponer de una duración de batería tan extensa y solvente marca la diferencia entre un gadget que usas y uno que acabas dejando en el cajón por pereza.

El diseño en color Graphite Black le otorga una sobriedad profesional que combina con cualquier tipo de correa intercambiable que decidas ponerle. Es un dispositivo que transmite robustez a pesar de su delgadez, resistiendo el uso intensivo sin mostrar signos de desgaste prematuro. Comprar este modelo significa apostar por un equilibrio perfecto entre hardware y software, optimizado para que la experiencia de usuario sea satisfactoria desde el minuto uno.

El Amazfit GTS 4 MINI es la compra inteligente para renovar tu viejo reloj o saltar por fin al mundo de los wearables. No necesitas gastar cantidades desorbitadas para tener acceso a métricas precisas, GPS independiente y una pantalla de calidad cinematográfica. No dejes pasar la ocasión y hazte con él antes del stock se agote definitivamente, porque ofertas con esta relación de calidad y precio no suelen durar mucho tiempo activas.