Estética de diario y rendimiento de 'runner' profesional: el reloj con IA que planifica tus entrenamientos

El Amazfit Cheetah Square rompe con la estética redonda que domina los relojes para corredores y apuesta por una caja rectangular de 44 milímetros y apenas 25 gramos. Ese peso pluma, sumado a un bisel de aluminio y un acabado minimalista, lo convierte en un accesorio que pasa perfectamente por el gimnasio y la oficina sin renunciar a su vocación deportiva.

La pantalla AMOLED de 1,75 pulgadas y 390 x 450 píxeles alcanza hasta 1.000 nits de brillo máximo, así que los datos se leen con un simple vistazo incluso a plena luz del día o en mitad de una tirada exigente. El formato cuadrado, además, aprovecha mejor el espacio para mostrar varias métricas a la vez sin saturar la vista.

Por 163 euros en Amazon, el Amazfit Cheetah Square incorpora GPS de doble banda con tecnología MaxTrack, que combina antenas circulares para mantener la señal estable entre edificios altos o bajo la sombra de los árboles. A eso se suman los mapas de ruta con y sin conexión, así que perderse durante una salida por zonas poco conocidas deja de ser una preocupación.

Amazfit Cheetah Square Este reloj deportivo usa la IA para procesador todos los datos que recopila y ofrecer consejos y entrenamientos personalizados. Presume de excelente pantalla y batería.

El verdadero salto respecto a otros relojes deportivos llega con Zepp Coach, el asistente que diseña planes de entrenamiento personalizados y los ajusta semana a semana según el rendimiento registrado. La inteligencia artificial revisa el historial de carreras y propone series, rodajes suaves o descansos con el mismo criterio que aplicaría un entrenador profesional.

La autonomía tampoco obliga a vigilar el porcentaje de batería a diario: la marca indica hasta 8 días de uso típico, 13 horas con el GPS activado de forma continua y hasta 14 días en modo ahorro de energía. Son cifras que, en el uso real, reducen las cargas a una vez por semana.

El sensor BioTracker se encarga de monitorizar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, la calidad del sueño y los niveles de estrés a lo largo del día. Toda esa información se sincroniza con la aplicación Zepp Fitness, donde queda ordenada en gráficas que facilitan detectar patrones y ajustar la rutina.

Más de 150 modos deportivos amplían el terreno de juego mucho más allá del running: ciclismo, natación, fuerza o yoga encuentran aquí métricas específicas y no una adaptación genérica. Así, el reloj se convierte en compañero tanto de la maratón como del gimnasio entre semana.

El asistente de voz Alexa, las notificaciones inteligentes y el control de música completan un apartado conectado que no descuida el día a día fuera del deporte. Responder llamadas, consultar el tiempo o ajustar una alarma se resuelve sin sacar el móvil del bolsillo, algo que se agradece tanto en plena calle como en una reunión de trabajo.

Con ese equilibrio entre diseño discreto, sensores fiables y un entrenador con inteligencia artificial incorporado, el Amazfit Cheetah Square se postula como una opción sólida para quien corre en serio pero no quiere renunciar a un reloj presentable el resto del día. La oferta actual en Amazon es un buen momento para decidirse por este modelo.