Adiós a los problemas de almacenamiento con esta nube que pagas solo una vez en la vida: ahora está al 50%

El espacio del móvil y del ordenador vuelve a quedarse corto justo cuando más fotos, vídeos y documentos acumulamos sin pensar demasiado en dónde guardarlos.

El almacenamiento en la nube ya no es un extra, es prácticamente una necesidad. Trabajar desde casa, hacer fotos con el móvil, guardar copias de seguridad o simplemente no perder archivos importantes son razones más que suficientes para plantearse tener espacio en la nube. El problema es que la mayoría de servicios funcionan con suscripciones mensuales o anuales que, año tras año, acaban costando mucho más de lo que parece a primera vista.

pCloud propone algo diferente, pagas una sola vez y el espacio es tuyo de por vida. Sin cuotas recurrentes, sin sorpresas en la tarjeta y sin tener que renovar cada año. Es un modelo que cambia por completo la forma de entender el almacenamiento en la nube, porque convierte lo que normalmente es un gasto continuo en una inversión única.

Ahora mismo la oferta es especialmente interesante porque todos sus planes están al 50%. El plan básico de 1TB cuesta 199€ en lugar de 435€, el de 2TB baja a 279€ desde los 599€ originales, y el plan Ultra de 10TB se queda en 799€ cuando normalmente costaría 1.890€. Son cifras que, si las comparas con lo que pagarías en cinco o diez años con una suscripción tradicional, cambian completamente la ecuación.

El plan de 10TB merece mención aparte porque es una cantidad de espacio que muy poca gente necesita contratar de forma habitual, pero que para ciertos perfiles resulta imprescindible. Fotógrafos, editores de vídeo, diseñadores o cualquiera que trabaje con archivos pesados sabe lo rápido que se llena el espacio disponible. Tener 10TB de por vida por 799€ no solo es una buena oferta, es directamente una solución a largo plazo.

Más allá del precio, pCloud funciona bien en el día a día. Las aplicaciones están disponibles para todos los sistemas operativos importantes, la sincronización es automática y la interfaz no tiene complicaciones innecesarias. Subes un archivo y lo tienes accesible al momento en cualquier dispositivo. Así de simple.

La seguridad también está cuidada. pCloud ofrece cifrado para proteger los archivos más sensibles, los servidores están en Europa, algo que muchos valoran por la protección de datos, y puedes recuperar versiones anteriores de archivos si algo se sobreescribe por error. Son detalles que importan cuando guardas información personal o de trabajo.

En cuanto al uso práctico, la nube sirve tanto para particulares como para profesionales. Puedes compartir carpetas con otras personas, generar enlaces de descarga, organizar archivos por proyectos y tener todo centralizado en un único sitio. No es solo un disco duro virtual, es una herramienta que realmente facilita el trabajo diario.

Frente a servicios más conocidos como Google Drive, Dropbox o iCloud, la gran ventaja está en el modelo de pago. Saber que ya has pagado y que no habrá cargos futuros elimina esa sensación de estar alquilando algo eternamente. No hay presión por liberar espacio cada mes ni recordatorios de renovación. Pagas, usas y te olvidas.

Para quien acumule años de contenido digital, esta oferta es difícil de ignorar. No solo porque el descuento es real, sino porque el planteamiento tiene sentido a largo plazo. Si vas a necesitar almacenamiento durante los próximos años (y lo más probable es que sí), mejor pagarlo una vez y olvidarte del tema para siempre.