3.000 frigorías por mucho menos: esta marca española vende el aire acondicionado 'low cost' definitivo

Olvídate de sufrir en las olas de calor este año gracias a una solución potente, conectada y extremadamente económica que transformará el bienestar en tu hogar.

El termómetro ya empieza a avisar y los días de bochorno están a la vuelta de la esquina, por lo que anticiparse es la única estrategia inteligente para no derretirse. Instalar ahora el aire acondicionado AirClima 12000 de Cecotec es adelantarse al colapso de los instaladores y asegurar una temperatura perfecta antes de que el sol no dé tregua. Estar preparado marca la diferencia entre disfrutar de las tardes de verano o pasarlas buscando desesperadamente un ventilador que solo mueve aire caliente.

La potencia es el factor determinante cuando buscamos un equipo que no se quede corto al enfriar el salón o el dormitorio principal. Este modelo cuenta con una capacidad de 12000 BTU, lo que se traduce en unas solventes 3000 frigorías de potencia, ideales para estancias de hasta 22 metros cuadrados. Gracias a este rendimiento, el aparato logra estabilizar el clima de la habitación de forma casi instantánea.

Invertir en el aire acondicionado AirClima 12000 de Cecotec por solo 359 euros es una decisión maestra si analizamos su tecnología interna. Incorpora un sistema inverter que regula el compresor para que trabaje de forma constante, evitando los picos de consumo que disparan la factura eléctrica. Además, su motor DC maximiza la eficiencia autorregulándose según la necesidad real de frío, lo que garantiza que el equipo sufra menos desgaste.

Más allá del frío, este dispositivo destaca por ser un aliado integral durante las cuatro estaciones gracias a su bomba de calor. Podrás usarlo también en invierno para caldear tu casa de manera rápida, lo que le otorga una utilidad que va mucho más allá de los meses de julio y agosto.

Al contar con conexión wifi, tenemos la posibilidad de controlar el dispositivo desde el móvil estemos donde estemos, algo ideal para encenderlo diez minutos antes de llegar a casa. Olvidar el mando a distancia ya no es un drama, aunque el equipo incluye uno muy intuitivo para quienes prefieren el método tradicional mientras descansan plácidamente en el sofá.

Si te preocupa la calidad del aire que respiras, su modo deshumidificador es una auténtica joya oculta en su ficha técnica. Es capaz de extraer hasta 28,8 litros de humedad al día, consiguiendo un ambiente mucho más sano y evitando esa sensación pegajosa tan molesta en zonas costeras. Sumado a su filtro de aire extraíble y lavable, el equipo se encarga de mantener el polvo a raya, protegiendo así el bienestar de toda la familia de forma constante.

La versatilidad se manifiesta en sus cinco modos de funcionamiento y sus ocho velocidades seleccionables. Podemos elegir entre refrigeración, ventilación o el modo automático, pero la opción noche reduce el ruido al mínimo para que el descanso sea profundo y sin interrupciones sonoras.

El uso del gas R32 es una garantía de vanguardia y respeto medioambiental. Este refrigerante no solo contamina menos, sino que aumenta la capacidad de enfriamiento de manera notable frente a gases antiguos. Su pantalla LED integrada en el split permite visualizar la configuración elegida de un vistazo, aportando un toque tecnológico y minimalista que encaja perfectamente con cualquier tipo de decoración moderna en el hogar.

Es evidente que nos encontramos ante la oportunidad perfecta para dar el salto al confort climático total con una inversión mínima. El aire acondicionado AirClima 12000 de Cecotec ofrece prestaciones de gama alta a un precio competitivo. No esperes a que suban las temperaturas y el stock desaparezca, porque garantizar el confort en casa es cuestión de empezar ya.