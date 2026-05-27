Xiaomi entra a otro sector: vende una afeitadora compacta y sorprendentemente barata

Lograr un apurado perfecto en tiempo récord ya es una realidad real. La afeitadora eléctrica Xiaomi MIJIA S500 aterriza dispuesta a cambiar las reglas del juego en el cuidado masculino diario, dando un rendimiento asombroso con una construcción resistente que sorprende desde el primer momento.

La clave de su eficacia reside en un sistema flotante de 360 grados equipado con tres cuchillas independientes. Gracias a esta estructura, el cabezal se desliza con suavidad absoluta, adaptándose de forma milimétrica a la mandíbula o el cuello para fulminar el vello rebelde en las zonas complicadas.

Además, esta propuesta rompe los esquemas del mercado con un precio que hay que ver dos veces y es imbatible. Puedes llevarte a casa la MIJIA S500 por 28 euros en AliExpress, una oportunidad idónea para renovar tu viejo neceser y dar el salto a un rendimiento premium.

Por supuesto, la comodidad se eleva a otro nivel con la innovadora suspensión IFT de descompresión flotante. Este ingenioso mecanismo amortigua la presión de las cuchillas sobre la piel, logrando un deslizamiento libre de irritaciones molestas, tiranteces o rojeces incómodas tras cada pasada.

Asimismo, la eficiencia se multiplica de forma exponencial mediante su red de cuchillas de doble capa. El anillo exterior eleva suavemente el pelo plano, mientras que el filo principal corta de raíz, logrando un afeitado más limpio y profundo que resiste todo el día.

Por otro lado, la durabilidad está completamente garantizada gracias al uso de materiales de alta calidad industrial. Las hojas emplean acero importado de las prestigiosas firmas JFE y SANDVIK, procesadas con tecnología electroquímica ECM para evitar la aparición de rebabas metálicas que deterioren el cabezal con el paso del tiempo.

En caso de que tengas una barba densa o busques un acabado impecable en segundos, su motor MABUCHI 260 incorpora un modo de aceleración que alcanza una velocidad de corte sorprendente. De manera adicional, cuenta con una pantalla LED inteligente que monitoriza el estado de la batería.

Para los que prefieren aprovechar el momento de la ducha, la certificación de impermeabilidad total IPX7 permite utilizar el dispositivo en mojado sin riesgo alguno. Su limpieza resulta tan sencilla como colocar la estructura desmontable directamente bajo el grifo para que se vayan todos los restos y quede lista para el siguiente uso.

Para finalizar, la autonomía se convierte en el aliado perfecto para los viajes de negocios. Una sola carga mediante su puerto Tipo-C asegura sesenta minutos de uso continuo, de modo que la MIJIA S500 te acompaña durante dos meses enteros sin necesidad de buscar un enchufe.