Prepara tu cuerpo para las vacaciones con Braun: una de las mejores afeitadoras corporales con descuento

El calor aprieta y toca ponerse a punto. Esta afeitadora corporal de Braun baja de precio con cupón y se envía desde España.

Estamos en esa época del año en la que uno se mira al espejo antes de meter el bañador en la maleta y decide que sí, que va siendo hora. Hacerlo con una maquinilla de cara o con unas tijeras es una mala idea, y ahí es donde entra la Braun BodyGroomer Series 5, un aparato diseñado específicamente para pecho, abdomen, axilas, ingles, hombros y piernas.

La diferencia frente a improvisar está en el sistema de corte. Hablamos de una máquina de afeitado de láminas con cuchillas de acero inoxidable, acompañada por la tecnología SkinShield que el fabricante incorpora para minimizar cortes e irritación. No es magia: la piel del cuerpo tiene pliegues y relieves que la cara no tiene, y una lámina protectora reduce el riesgo de llevarte un susto en zonas complicadas.

El modelo BG5360 se queda en 45 euros aplicando el cupón VSES01, con envío desde España sin esperas eternas. A ese precio, la Braun BodyGroomer Series 5 juega en otra liga frente a los cortapelos genéricos que aparecen en cualquier bazar online, porque aquí hay una marca con décadas de recorrido en afeitado detrás y un servicio postventa real.

Uno de los detalles que más se agradece en el día a día es que funciona en seco o bajo el agua. Es 100% resistente al agua y lavable, así que puedes usarla en la ducha, con espuma o gel, y luego pasarla directamente por el grifo. Quien haya limpiado un cortapelos a base de cepillito y golpecitos en el lavabo entenderá por qué esto importa tanto.

La autonomía tampoco obliga a planificar nada. La batería de ion-litio integrada ofrece hasta 100 minutos de uso inalámbrico con una sola carga, según Braun. Traducido: da para varias sesiones completas de cuerpo entero sin acercarse al cargador, algo especialmente útil si te la llevas de viaje y no quieres depender de un enchufe libre en el baño del hotel.

Los peines guía permiten decidir cuánto quieres recortar en lugar de apurar a cero por sistema. Según el kit, se incluyen varios peines corporales ajustables con distintas longitudes, de medio milímetro a siete. Puedes dejar el pecho con un rastro corto y apurar del todo las axilas, sin cambiar de aparato ni pelearte con accesorios de otra gama.

Además, hay un peine específico pensado para zonas sensibles, que reduce el contacto directo con la lámina. Es el tipo de detalle que separa una herramienta pensada para el cuerpo de una maquinilla reconvertida. Quien se afeita las ingles sabe perfectamente de qué estamos hablando y por qué merece la pena pagar por ello.

En cuanto al manejo, el cuerpo sellado y el acabado en gris de la versión BG5360 mantienen un buen agarre incluso mojado, algo nada trivial cuando hay gel de por medio. El mantenimiento se resume en aclarar y dejar secar, sin desmontar piezas ni buscar aceites lubricantes por casa.

Por tanto, si el plan de verano ya está cerrado, la Braun BodyGroomer Series 5 resuelve un trámite recurrente con una inversión que se amortiza rápido frente a cuchillas desechables o cera. El cupón VSES01 no estará activo eternamente, así que conviene decidirse antes de que la oferta desaparezca.