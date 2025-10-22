Esta plataforma da el Madrid - Juventus y los próximos partidos del Real Madrid por 9,99 euros

El Santiago Bernabéu será testigo de los próximos partidos del Real Madrid.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El Real Madrid afronta varios partidos complicados en Champions, el primero de ellos contra la Juventus, y lo puedes ver en directo.

Tras un inicio de temporada bueno en resultados, el Real Madrid se mantiene líder en LaLiga, aunque ahora vienen las curvas, semanas seguidas con dos partidos en cada una, empezando esta misma noche con el Real Madrid - Juventus de Champions League, un durísimo partido que se disputará a las 21.00 en el Santiago Bernabéu.

Como siempre, este partido se puede ver en directo, pero con una novedad: es exclusivo de Movistar Plus+, sí, pero también pueden verlo los usuarios de su OTT, su plan de streaming que cuesta solo 9,99 euros.

Este plan, que puedes contratar sin permanencia, independientemente de la operadora que seas, no requiere de instalación, ni decodificador ni nada. Es como darte de alta en cualquier plataforma tipo Netflix: eliges plan mensual por 9,99 euros o anual por 9,99 euros –y ahorras dos meses– y listo, a disfrutar.

Real Madrid - Juventus, en exclusiva en Movistar Plus+ Movistar ha incluido este partido de Champions en el catálogo de su plataforma OTT para todos los usuarios Ver por 9,99 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Mucho fútbol, pero no solo eso

Incluye un partido de Champions y uno de LaLiga por jornada, además de mucho más deporte, como la Euroliga de baloncesto, competiciones ciclistas o torneos ATP de tenis, un gran catálogo.

A eso hay que sumarle series y películas, con el catálogo más amplio de España y con un estreno cada día, incluidas varias superproducciones españolas, uno de sus puntos fuertes, al igual que documentales de todo tipo y programas deportivos como Universo Valdano.

En su catálogo están varias de las películas que competirán por los Premios Oscar en febrero, como por ejemplo Sirat, entre otras, además de prácticamente cualquier clásico de cine que puedas imaginar.

Además de poder ver en directo el Real Madrid - Juventus, hay más partidos de Champions del equipo blanco en catálogo, como por ejemplo el Liverpool - Juventus del 4 de noviembre, otro auténtico partidazo de la fase liga.

Cabe destacar que, a diferencia de otras plataformas, Movistar Plus+ permite dos pantallas reproduciendo contenido simultáneamente y sin coste extra.